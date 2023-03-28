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Политика28 марта 2023 8:30

Обстрел улицы Куйбышева в Донецке: Из-под завалов девятиэтажки извлекли тела погибших мужчины и женщины

Украинские боевики нанесли артудар по Киевскому району города вечером 27 марта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В Донецке на улице Куйбышева проходят аварийно-спасательные работы. Под завалами девятиэтажки найдены погибшие.

- В Киевском районе по улице Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ранее сообщалось о трех раненых мирных жителях улицы Куйбышева. Мужчину 2000 года рождения и женщину 1985 года рождения госпитализировали в больницы, девушка 2004 года рождения находится на амбулаторном лечении.

«КП» сообщала, что в результате попадания украинского снаряда в квартиру девятиэтажки на втором этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Одиннадцать многоэтажек остались без света, тепла, газа.

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины ранили в Республике четырех мирных жителей. Люди пострадали в Калининском и Киевском районах Донецка. В результате обстрелов повреждения получили 16 домов, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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