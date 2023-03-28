Обстрел улицы Куйбышева в Донецке: Из-под завалов девятиэтажки извлекли тела погибших мужчины и женщины

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В Донецке на улице Куйбышева проходят аварийно-спасательные работы. Под завалами девятиэтажки найдены погибшие.

- В Киевском районе по улице Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ранее сообщалось о трех раненых мирных жителях улицы Куйбышева. Мужчину 2000 года рождения и женщину 1985 года рождения госпитализировали в больницы, девушка 2004 года рождения находится на амбулаторном лечении.

«КП» сообщала, что в результате попадания украинского снаряда в квартиру девятиэтажки на втором этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Одиннадцать многоэтажек остались без света, тепла, газа.

На втором этаже девятиэтажки обрушилось межэтажное перекрытие Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины ранили в Республике четырех мирных жителей. Люди пострадали в Калининском и Киевском районах Донецка. В результате обстрелов повреждения получили 16 домов, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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