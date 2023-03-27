Последствия обстрела ВСУ Калининского района Донецка: Ранена сотрудница школы, повреждены шесть многоквартирных домов, школа и детсад

Ракеты легли рядом с Дворцом спорта «Дружба». Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 27 марта, днем украинские боевики выпустили четыре ракеты РСЗО «Himars» по центральному району Донецка – Калининскому. Удар пришелся рядом с Дворцом спорта «Дружба». Ракеты легли на отрезке между улицей Краснофлотская и проспектом Ильича.

Пострадавшей оказали оперативную помощь. Фото: Скриншот видео ТГ/Безсонов

В результате было повреждено шесть многоквартирных домов на проспекте Ильича, улицах Восточной и Краснофлотской. В них выбиты окна, посечены стены и балконы. Жители почти сразу после обстрела начали заколачивать окна, а также убирать осколки стекол у подъездов. Также повреждено остекление в школе № 95 и детском саде № 129. От ударной волны пострадала сотрудница школы, 1969 года рождения.

Пожарные оперативно приступили к тушению пожара в загоревшемся здании. Фото: ТГ/Кулемзин

Одно из зданий загорелось. Пожарные оперативно приступили к его тушению. На место также прибыли бригады «скорых».

- Были очень сильные взрывы. Все снесло с подоконников, иконы попадали. Было громко, очень страшно! Когда это все закончится уже? – рассказывает жительница Калининского района Ирина.

Последствия обстрела Калиниского района. Фото: ТГ/Кулемзин

- Ребенок кушал и увидел взрыв. Взрыв большой красный. Все в дыму. Мы не могли выйти из комнаты. Мы еле-еле вышли, — делится впечатлениями еще одна жительница.

Дончанин Николай говорит, что только собирался пойти в магазин, как раздались взрывы. Их пятиэтажку прямо качнуло, очень сильно все дрожало. У соседей повылетали стекла.

- Уже просто нет слов - нематерных, чтобы назвать эту «рулетку», в которую мы «играем» почти девять лет, - возмущается мужчина.

Последствия обстрела Калиниского района. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел произошел в 11:00. Было выпущено четыре ракеты из РСЗО «Himars».

- Противник вел огонь из РСЗО М-142 «Himars» с позиций, расположенных в районе поселка Алексеево-Дружковка, с применением ракет М-31. Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады, командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович, - говорится в сообщении.

Сейчас работники коммунальных предприятий Калининского района ликвидируют последствия обстрела многоквартирных жилых домов. На месте обстрела работают эксперты СЦКК и следователи Следкома РФ.

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