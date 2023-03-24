В Донбассе могут создать единый орган по розыску раненых и погибших бойцов

Власти ЛНР и региональный координационный штаб Комитета семей воинов Отечества обсудили проблемы семей военнослужащих. Фото: ЛИЦ

В Донбассе в ближайшее время могут создать единый орган по розыску раненых и погибших бойцов. Об этом в ходе совещания с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником сообщила советник главы Республики Анна Сорока. Отметим, что мероприятие прошло при участии представителей регионального координационного штаба Комитета семей защитников Отечества (КСВО).

Как отметила советник, среди основных проблем в Донбассе остается розыск военнослужащих, раненых и погибших на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Для этого было принято решение скоординировать работу различных ведомств в одной службе.

По словам Анны Сороки, среди основных проблем в Донбассе остается розыск военнослужащих, раненых и погибших на территории ДНР и ЛНР. Фото: ЛИЦ

- Неоднократно Леонид Иванович направлял письма и в Министерство обороны, непосредственно в департамент по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, непосредственно обращались в Администрацию президента с просьбой помочь нам здесь, на нашей территории, организовать единое управление, единый орган, который бы занимался единой проблемой. И надеюсь, что в ближайшее время данные вопросы будут решены, - заявила Анна Сорока.

Советник также добавила, что о судьбе военнослужащих беспокоятся жители из различных регионов России.

В свою очередь, врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил матерей, чьи сыновья сейчас находятся на фронте и защищают Родину от украинского нацизма. Он отметил, что в Республике обязаны сделать все для того, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали о себе заботу и не оставались наедине со своими проблемами. Тем более, что координационный штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) располагает полной информацией о проблемах бойцов на передовой, а также тех, кто вернулся домой и нуждается в реабилитации.

- Мы должны эффективно, максимально плотно вместе в контакте отработать все эти проблемы, принять решения, которые позволили бы их решить. В этом плане я надеюсь на вашу помощь. Организация нашего взаимодействия на сегодняшний день очень важна, - подчеркнул Пасечник.

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