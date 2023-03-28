За сутки ВФУ ранили в ДНР четырех мирных жителей

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины за сутки 16 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов повреждения получили 16 домов в Калининском и Киевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском и Киевском районах Донецка. Под вражеским огнем оказались пять населенных пунктов Республики: Горловка, Верхнеторецкое, Донецк, Новотроицкое и Докучаевск, — рассказали в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО «Himars» и артиллерии 155 и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано 3 обстрела из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 152 мм.

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