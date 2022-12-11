Всемирно известный ожоговый хирург Эмиль Фисталь: Мы лечим раненых, которые раньше считались безнадежными

Эмиль Яковлевич обходит палаты с ранеными. Больше половины пациентов клиники Института неотложной и восстановительной хирургии – пострадавшие в результате обстрелов ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На днях в Донецк из Москвы вернулся всемирно известный ожоговый хирург Эмиль Фисталь. Давнишний друг «Комсомолки» в столичном «Манеже» награждал победителей проекта #ВСЕНАСПОРТрф (номинация «Здоровье нации»). Награду Международной общественной организации «Мы вместе» Эмиль Яковлевич вручал вместе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой.

«Комсомольская правда» рассказывала, что четырнадцать лет назад Татьяна Алексеевна вручала именитому Фисталю премию «Призвание», которую дают лучшим врачам России. Тогда главную премию РФ Эмиль Яковлевич получил с заведующим лабораторией клеточного и тканевого культивирования Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) Андреем Попандопуло.

Эмиль Фисталь в свое время помог коллегам из Санкт-Петербурга спасти 16-летнего юношу, получившего ожоги площадью 98 процентов поверхности тела. Такое удалось впервые в мировой практике. Для лечения пострадавшего из Донецка были отправлены несколько десятков доз клеток кожи, выращенной в уникальной лаборатории ИНВХ.

Раненых ставят на ноги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ПРОЕКТОВ

- Международная премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению президента России Владимира Путина. Талантливые молодые люди, волонтеры получили возможность воплотить свои идеи в жизнь, - рассказывает «КП» директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь.

В номинации «Здоровье нации» было представлено больше 35 тысяч заявок. Проект #ВСЕНАСПОРТрф занял второе место. Кстати, золото досталось проекту «Помощь идет», в рамках которого волонтеры-медики посещают тяжелобольных людей.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПАЦИЕНТОВ – РАНЕНЫЕ

- Эмиль Яковлевич, какой поток раненых сейчас?

- Больше половины наших пациентов – раненые. Это и военные, и мирные жители. Больше всего пострадавших в Ожоговом центре. Кроме того, хирургическую реабилитацию проводим в отделении пластической хирургии головы и шеи, неврологическом и других отделениях Института.

Каждый день в Донецке в результате обстрелов ВСУ ранения получают мирные жители. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Плановых операций становится все меньше и меньше… По сути, сейчас в Донецке настоящая война.

Примечательно, что пятьдесят одна страна возмущается точечным отключениям Киева от электричества, а то, что в Республиках Донбасса почти 9 лет гибнут мирные жители, никто не берет во внимание. «Закрывают» глаза на погибших от украинских снарядов детей. На Аллее Ангелов уже более 200 имен…

Киевский режим во всем применяет политику двойных стандартов. У дончан девять месяцев нет воды в кранах, в то время как артудары по жилым кварталам только усиливаются.

- Какая сейчас тактика оказания медпомощи раненым?

Каждый день в Донецке в результате обстрелов ВСУ ранения получают мирные жители Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Первую медицинскую помощь оказывают в Горловке, Докучаевске и других населенных пунктах - едва ли не на месте боя. После этого раненых привозят к нам. В специализированном отделении сосудистой хирургии врачи оперативным путем восстанавливают кровоток, что является основным для сохранения конечностей. В Институте неотложной и восстановительной хирургии оперируем буквально все ранения брюшной полости.

НОУ-ХАУ НА ВОЙНЕ

Институт был создан в далеком 1929 году. Тогда он назывался Центральной поликлиникой для обслуживания работников заводов, шахт и жителей города. Сегодня ИНВХ (в народе - ОЦКБ) – единственный лечебно-научный медико-хирургический центр Донецкой Народной Республики.

- За время войны поменялся контингент наших пациентов: мы стали лечить пострадавших от боевой травмы, - продолжает Эмиль Фисталь. - Внедрили гибридные операции на сосудах, позволяющие спасать больных ранее считавшихся безнадежными. Помощь при повреждении магистральных сосудов, протезирование артерий, восстановление кровотока, удаление осколков с помощью рентгена – все это отныне под силу нашим сосудистым хирургам.

Вот такая гуманитарная помощь для детей, которые проходят лечение в больнице Института Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Уже во время войны в ИНВХ открылось новое отделение - пластической хирургии и трансплантации клеток. В учреждении здравоохранения одна из самых крупных в Восточной Европе лабораторий по выращиванию клеток и тканей. Их пересадки используют в том числе и для лечения раненных и пострадавших на производстве.

- Врачи ИНВХ помогают раненым не только в клинике?

- Наши врачи выезжают для оказания помощи и консультаций в больницы, которые находятся в «красных зонах».

Один из хирургов с первых дней войны спасал раненых в районе боевых действий. Пять раз он сам был ранен и контужен, но спас жизни более 200 тяжелораненых бойцов. Другой сотрудник ИНВХ - врач-кардиолог блока интенсивной терапии Константин Ставинский погиб под Никишино в 2015 году. Он выезжал для оказания медицинской помощи раненым.

«Справедливая помощь Доктора Лизы» передала системы для переливания крови и интенсивной терапии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЖИТЕЛЯМ ОПЕРИРУЮТ АППЕНДИЦИТЫ И ЯЗВЫ

- Эмиль Яковлевич, достаточно ли лекарств для лечения раненых?

- Достаточно. Кроме бюджетного обеспечения, приезжает много волонтеров. Они привозят всевозможную помощь, начиная от продуктов питания и заканчивая оборудованием и лекарствами. Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» регулярно помогает трем отделения ИНВХ, где лечат детей. Отделениям детской онкогематологии, детской кардиохирургии и Ожоговому центру.

Самую удивительную и существенную целевую помощь ИНВХ оказал депутат Государственной думы РФ Леонид Эдуардович Слуцкий. Он неоднократно посещал военный Донбасс. В мае этого года Леонид Слуцкий был со мной на обходе раненых в Институте. А уже через полтора месяца мы получили от него противпролежневую установку. Кровать «Клинитрон» предназначена для больных, которые вынуждены долго находиться в лежачем положении. Прежде всего, это больные с обширными ожогами. В ИНВХ были свои такие установки, но все они, к сожалению, уже вышли из строя.

- Продолжает ли клиника Института оказывать помощь дончанам?

- Мы, как и раньше, проводим неотложные операции, связанные, к примеру, с острым аппендицитом, прободной язвой желудка, проблемами почек, сосудистыми заболеваниями. Для оказания жителям экстренной хирургической помощи практически каждый день дежурят все службы Института неотложной и восстановительной хирургии.

СПРАВКА «КП»

Эмиль ФИСТАЛЬ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль Фисталь - доктор медицинских наук, профессор. Герой труда ДНР. В Институте неотложной и восстановительной хирургии, который Эмиль Яковлевич возглавляет с первых дней противостояния в Донбассе, вылечили более двух тысяч раненых.

Фисталя знают, как высоклассного врача-комбустиолога, поставившего на ноги не одну сотню сильно обожженных шахтеров. Больше полувека он ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов, без выходных и праздников борясь за жизнь каждого и помогая, казалось бы, в безнадежных ситуациях.

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