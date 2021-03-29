В Донецке лаборатория, где умеют выращивать сердечную мышцу и клетки печени, осталась без реактивов

Выращенные трансплантаты хранятся в криобанке при температуре минус 196 градусов. В жидком азоте они могут находиться неограниченное количество времени Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака (ИНВХ) Эмиль Фисталь принял участие в Международной конференции «Актуальные проблемы термической травмы», посвященной 75-летию первого ожогового центра России. В Санкт-Петербург российские коллеги его пригласили как специалиста первой величины, который в свое время помог им спасти 16-летнего юношу, получившего ожоги площадью 98 процентов поверхности тела. Такое удалось впервые в мировой практике. Для лечения пострадавшего из Донецка были отправлены несколько десятков доз клеток кожи, выращенной в лаборатории Института неотложной и восстановительной хирургии. За это в 2008 году Эмиль Яковлевич вместе с заведующим лабораторией клеточного и тканевого культивирования ИНВХ Андреем Попандопуло был удостоен главной премии РФ - Премии лучшим врачам России «Призвание». «Комсомольская правда» узнала, как уникальная лаборатория работает сейчас.

Эмиль Фисталь принял участие в Международной конференции «Актуальные проблемы термической травмы» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В КРИОБАНКЕ ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ КЛЕТОК КОЖИ

- Объемы работы лаборатории сократились катастрофически, - рассказывает нам заведующий лабораторией клеточно-тканевого культивирования ИНВХ Андрей Попандопуло. - Мы продолжаем выдавать в стационар выращенные клетки, которые храним в криобанке еще с довоенных времен. На случай массового поступления сильно обожженных горняков в результате взрывов на шахтах всегда держали запас клеток кожи, который позволял в течение нескольких часов закрыть 100 процентов площади тела порядка пяти-шести взрослых пациентов. На сегодня в нашем криобанке осталось меньше 10 процентов выращенной кожи. Ее хватит пересадить одному ожоговому пострадавшему с некритической площадью поражения.

Андрей Попандопуло рассказал, что в мирное время помощь обожженным шахтерам была поставлен на поток. В лаборатории делали до 1000 трансплантатов кожи в год Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Но при этом лаборатория полностью сохранила свой инженерно-технический потенциал.

- Ни один болтик, ни один винтик, ни одна пробирка никуда не делись - все на месте. Персонал за время военных действий в полном составе (а это пять биотехнологов, лаборанты и санитарки) остался здесь, и готов работать, - говорит Андрей Геннадьевич.

Заведующий лабораторией говорит, что энтузиазма для занятия биотехнологиями мало. Выращиваемые клетки нужно кормить, поить… Они должны содержаться в определенных температурах.

- Для нас крайне важно обеспечение расходными материалами, - рассказывает Андрей Попандопуло. - Среды для роста клеток не купить в аптеке. Специальные лабораторные реактивы производят международные корпорации, на их доставку в мирное время уходило до нескольких месяцев.

ДОНОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ И САМ ПАЦИЕНТ

- Когда была последняя поставка расходников?

Врач-лаборант Максим Солопов наблюдает под микроскопом за выращиваемыми клетками. Три-четыре недели за ними нужен постоянный контроль Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В середине 2014 года. В 2015-м один из питерских производителей оказал нам гуманитарную помощь – передал с десяток флаконов ростовых сред: эмбриональной телячьей сыворотки.

- Кто выступает донором клеток кожи?

- Кожные покровы для пересадки можно вырастить из отдельных клеток кожи самого пациента. Этот вариант подходит, если площадь ожогов не велика и временно закрыта искусственной кожей. На выращивание кожного трансплантата уйдет три-четыре недели.

Если ожоговый больной из-за большой площади поражения кожных покровов находится на грани жизни и смерти, то ему необходимо пересадить клетки кожи из криобанка. Раньше мы их выращивали из абортного материала. Его брали на безоплатной добровольной основе. Чтобы выращивать кожу, много биологической ткани не требуется. Молодые клетки быстрее других растут. Из абортного материала можно получать соединительную ткань, в том числе костную и хрящевую, и определенный вид стволовых клеток.

ОМОЛОДИТЬ СЕРДЦЕ – РЕАЛЬНО

- Какими уникальными разработками еще занимались?

- Раньше с помощью выращенных нами клеток врачи восстанавливали поврежденную сердечную мышцу, сосуды, костно-хрящевую ткань, оказывали помощь при печеночных патологиях. Также лечили ожоги и травмы передних отделов роговицы и многое другое.

Во внутреннюю стерильную зону войти могут только специально экипированные сотрудники. В помещения со специальным атмосферным давлением воздух снаружи не попадает Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Каких операций сделано больше?

- Чаще оперировали на сердце. Трансплантат выращивали из собственных стволовых клеток пациента, которые брали в небольшом количестве (меньшем чем даже когда делают забор у доноров) из костного мозга. Из этих стволовых клеток можно получить кожу, мышцу сердца, ткань печени – клетки практически любого органа.

- А чего позволяла добиться методика восстановления сердечной мышцы?

- Увеличения сократительной функции сердца и насосной. И даже увеличение на 5 процентов – это большой успех. Эту методику применяли, когда пациенту нужна была кардиохирургическая операция, а выполнить ее нельзя было из-за изношенности сердца. Выращенные в нашей лаборатории клетки вводили пациенту, иногда - внутривенно. Так переводили больных из группы неоперабельных в группу тех, которые могут перенести эту операцию.

- Сколько стоят расходные материалы?

- Вырастить сердечный трансплантат для одного пациента обойдет в 150 – 200 тысяч рублей. Клетки кожи – дешевле. Когда операций много, можно сэкономить на каком-то расходнике. Нередко для выращивания хватает полфлакона того или иного реактива.

СПРАВКА «КП»

Лаборатория клеточного и тканевого культивирования Института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака была создана в Донецке в 2002 году. Она была единственной в Восточной Европе, где не только изучали биотехнологии, но и применяли их в лечении пациентов.

Уже тогда трансплантаты для пересадки в ней выращивали по международным стандартам GMP, по которым сейчас изготавливают вакцину против коронавируса COVID-19. Персонал лаборатории прошел спецподготовку в России, Германии и ряде других стран.

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