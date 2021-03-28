Жительница прифронтового Сигнального: «При обстреле закрываю своих маленьких детей собой и не знаю, смогут ли они выбраться, если меня убьет»

Маленькие жительницы прифронтового Сигнального умеют различать калибры и знают, как нужно падать во время обстрела Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Скоро пойдет восьмой год войны в Донбассе и, кажется, ко всему уже сердце привыкло за это время. Но никак не привыкну, что нам не устают помогать. Чаще всего эту помощь передают обычные люди из России. Вот и сейчас мы едем в прифронтовую Еленовку с волонтерами Еленой Александровой и Эдуардом Красниковым, благодаря помощи россиянки Елены Новиковой из Орла.

Жители России не устают помогать

- Эта женщина регулярно несколько раз в год высылает посылки в Донбасс, переводит деньги. Недавно выслала специальные ортопедические подушки для больных ДЦП. И таких людей немало, многие просят даже не указывать их фамилии, мол, это не подвиг помочь тем, кто семь лет живет в аду, - признаются волонтеры. – А какие слова пишут: «Дончане, мы с вами!», «Мы вас не бросим». Ну, а мы эту помощь развозим, продукты людям покупаем, ведь в некоторых селах даже магазинов нет.

Сегодня наш путь лежит к окраинам Еленовки, которую некоторые даже в ДНР так и норовят окрестить Оленовкой.

- Окраины нашей Еленовки практически без воды. Бесконечные порывы, ощущение, что там даже не пытаются что-то делать, - рассказывает мне коллега, проживающая там с маленьким сыном. - Газа нет, хотя мы считаемся поселком городского типа. Даже в центре, в квартирах, жилье мы отапливаем кто как может. Кто конвекторами, кто индивидуальное отопление устанавливает. Но это уже финансовый вопрос. С работой тоже сложности. Комбинат работает, но, чтобы кого-то туда брали, не слышала. Работают старички. Больница вообще отдельная тема. Ее фактически нет. Прием ведет гинеколог, он же и педиатр, он же и терапевт и т.д. Работы нет, поэтому многие ищут работу в городе. При этом людей в поселке немало. Все, кто хотели уехать, уехали еще в начале. А те, кто остался, уже никуда не уедут.

«Ваше место на кладбище!»

Но самое главное – это война, больше всего достается окраинам Еленовки – поселкам Сигнальное, Луганское и Зеленый Гай.

У семьи Гончаровых дом в Сигнальном разбит. К себе в соседнем селе пустили пожить знакомые, уехавшие в Россию на заработки.

Кроме дочки Сони, Ольга воспитывает 2-х летнего сынишку, который пока не понимает, что это за громкие взрывы раздаются на улице Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В Сигнальном от нашего дома было чуть больше 500 метров до позиций ВСУ. Падало так, что я укладывала детей на пол и собою сверху их закрывала. А сама лежу, закрыв их и думаю: «Если меня убьет сейчас, смогут ли мои дети выбраться из-под меня». Пришлось переезжать к друзьям. Но и сюда тоже прилетает, просто, не так часто. У меня старшая девочка ходит во второй класс, недавно возвращалась на школьном автобусе. В 50-ти метрах от него упал снаряд. Моя девочка ехала с подружкой. Звоню им, кричу в трубку: «Падайте на землю». Ребенок вернулся в жутком состоянии. Младшему сыну всего два года, как начинает гупать по окраинам, я ему сразу мультики погромче включаю, чтобы он не испугался, - рассказывает мама Ольга. – Однажды Украина нас обстреляла листовками, весь двор ими был усеян. На них был изображен череп и написано: «Ваше место на кладбище».

Ольга говорит, что даже если снаряды никого не зацепили, то народ безжалостно косят инсульты и инфаркты. Дает себя знать жизнь в хроническом стрессе.

Вода ушла от обстрелов

При этом только в Сигнальном проживают почти пол сотни детей.

А вот подруга Ольги - Влада Янченко осталась в Сигнальном. У нее две дочери – Илона 6-ти лет и Маша 11-ти лет, которых она воспитывает сама. Работает в магазине, а начиная с весны, занимается большим огородом. Как одна справляется, ума не приложу. Часто в таких селах мне доводится видеть опустившихся людей – спивающихся родителей, неприкаянных детей, молодежь, которая выбирает кривую дорожку. Не осуждаю, просто факт. И какое счастье, встретить тех, кто не сломался в этой хронической войне с ее унылыми обострениями и безнадежным Минском.

Дом Влада "латает" самостоятельно Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Старшая моя девочка год назад была ранена в копчик, два месяца по больницам с ней пролежали. Теперь, когда стреляют, она кричит не своим голосом. Самое страшное, что ничего предсказать нельзя – пару дней тишины, а потом снова начинается ад, - рассказывает Влада. – Выехать куда-то у нас нет денег, да и если оставить дом, то возвращаться нам будет уже некуда – все растащат. Даже для того, чтобы хотя бы в Донецк уехать и снять там квартиру, нужны немалые деньги. А у меня вся надежда только на себя, родных нет. Порой такое отчаяние берет, хоть вой, но дети дают силы жить. Раньше в селе людей было много, работали хлебокомбинат, железная дорога, а сейчас, как стемнеет, даже одного фонаря нет на улице.

Дом Влады весь в отметинах, по которым можно вести летопись войны: «Шифер нам разбило в 2015 году», «Окно вылетело не так давно», «А когда дочку ранило, снаряд упал под детской спальней, осколок от ствола абрикосы срикошетил».

- Восстанавливала все сама, даже клеенки не дали окна забить. Только сказали в администрации окна замерять, но на том и все, - рассказывает женщина. – Вот так и живем. Газа и воды у нас нет. Воду мы набираем раз в неделю, пожарные привозят, вот сколько набрал, столько твое. Раньше вода у нас была в колодцах, но из-за частых обстрелов нарушился грунт, и она ушла. Вы бы, кстати, фотоаппарат спрятали, мы сейчас у ВСУ как на ладони, к тому же посадка еще лысая, видно далеко.

Чистая радость Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тем временем, маленькая Илона нашла двух дворовых котов и присела с ними поговорить на языке, который знают только животные и дети. И кажется, нет никакой войны и снайперов в сотнях метров от этого дома, а есть только весна, синее небо, дети и кошки. Как хотелось бы в это верить!

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