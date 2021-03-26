Врач-ординатор Андрей Рыбалка стал «Человеком года» за спасение Снежного от коронавируса

Андрей Михайлович не только проводит врачебные манипуляции, но и к каждому больному находит индивидуальный подход. Фото: из личного архива Андрея РЫБАЛКА

26-летний врач-ординатор анестезиолог-реаниматолог Андрей Рыбалка из простой семьи. Его отец - водитель, а мама работала на шахте в ламповой. В школе Андрей учился в классе с углубленным изучением химии и биологии. Стать врачом стал задумываться в старших классах, когда посмотрел сериалы «Интерны» и «Доктор Хаус».

- Когда увидел работу медиков изнутри, захотел помогать больным справляться с недугами. Хаус дедуктивно-интуитивно осмыслял проблемы своих пациентов, чтобы правильно поставить диагноз. Нередко истории болезни настолько запутаны, что их надо разматывать как клубок в каком-то детективе, - рассказывает Андрей Михайлович.

ПРОЯВИЛ СЕБЯ ИНТЕРНОМ

В прошлом году он закончил интернатуру Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького и получил сертификат врача анестезиолога-реаниматолога. Но помогать тяжелобольным стал еще во время учебы. В апреле 2020 года главный анестезиолог Республики Наталья Смирнова попросила студентов-медиков включиться в борьбу с коронавирусом.

- Я несколько раз отдежурил в ковидной базе 24-й горбольницы Донецка, а потом оказался на карантине в отделении общей реанимации клинического территориального медицинского объединения, куда ходил на практику. У пациентки с сахарным диабетом, которая находилась в коме в реанимации, тест на коронавирус дал положительный результат. Ковид выявили и у других больных. Отделение с семью больными, несколькими медсестрами, двумя врачами и мной – интерном было закрыто три недели. Мы продолжали лечить, не выходя из медицинского объединения, - вспоминает Андрей Михайлович.

Потом он находился дома на самоизоляции 14 дней, перед самим выпускным экзаменом на интернатуре. За добросовестный труд в закрытом на карантин отделении Глава ДНР Денис Пушилин наградил интерна грамотой.

АППАРАТ ИВЛ ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ

Тогда коронавирус еще не пошел на спад, в госпитальных базах остро не хватало врачей. И Андрея распределили в Горловку, где он должен был выйти на свое первое место работы в следующем месяце. Но Наталья Смирнова, у которой он учился на интернатуре, попросила его помочь в Снежном. Ей нужно было в ковидную базу этого города два врача.

С «красной зоны» переводят на долечивание после того, как на рентгене не видно воспаления легких. Фото: из личного архива Андрея РЫБАЛКА

- Наталья Николаевна сказала, в реанимации Центральной городской больницы (ЦГБ) Снежного заведующий и всего один врач, на них держится и анестезиологическая служба. Спасать город от коронавируса я поехал с напарницей – Юлией Поповой, с которой учился в одной группе. Два месяца жил в кабинете у заведующего ЦГБ Снежного Николая Михайловича Плясана. За это время выходил из больницы пять раз: для подачи документов на ординатуру, сдачи экзамена и поездки в Минздрав, чтобы не думали, что не доехал в Горловку, и не искали, - вспоминает «Человек года» Андрей Рыбалка.

В первый же день работы в реанимации он на себе испытал аппарат искусственной вентиляции легких. Чтобы доходчиво объяснить пациентам с пневмонией, которые на грани жизни и смерти, с чем им придется мириться во время процедуры.

- Маска плотно надета на лицо, идет поток воздуха, больной ощущает, будто надувает большой шарик, то есть выдыхаете с сопротивлением, - рассказывает Андрей Михайлович.

С «красной зоны» переводят на долечивание после того, как на рентгене не видно воспаления легких. Фото: из личного архива Андрея РЫБАЛКА

Возле пациентов медики дежурят поочередно круглые сутки. Андрей Рыбалка рассказал, как удалось спасти 32-летнюю жительницу Горловки с обширным поражением легких. Из-за воспаления легких, вызванного коронавирусной инфекцией, у девушки дома развилась дыхательная недостаточность. Она четыре дня безуспешно принимала парацетамол, пока ее не забрала «скорая».

- Благодаря четкому следованию протоколу лечения ковида, уже через две недели недуг отступил, и молодая пациентка была переведена на долечивание по месту жительства, - рассказывает Андрей Рыбалка.

ПОМОГАЕТ САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ

В сентябре Андрей с Юлей начали заниматься в ординатуре Донецкого медицинского университета. Из-за пандемии – дистанционно. Но при этом в Снежном кому-то надо было работать, и ребят попросили продолжать ездить туда. Оказание помощи больным с коронавирусом в ЦГБ им засчитывалось вместо практики. Там были на вахте одну неделю, вторую - в Донецке, а затем снова приезжали на неделю в Снежное. Так продолжалось до февраля, пока ковидная реанимация не была упразднена.

Сейчас Андрей Рыбалка работает в реанимации для тяжелобольных COVID-19, развернутой в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака (ИНВХ). В госпитальной базе двадцать коек; они постоянно заняты самыми тяжелыми пациентами. Когда одна из них освобождается, в реанимацию экстренно по линии санавиации из разных городов и сел Республики поступает новый больной с пневмонией, жизненно нуждающийся в кислороде.

«БЫЛА ЗОЛОТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

На республиканском конкурсе «Человек года» Андрей Рыбалка победил в номинации «Лучший молодой медик». Премию должна была получить и его коллега – Юлия Попова. Но по семейным обстоятельствам она сейчас живет в России. Андрей Михайлович рассказал, что посвящает свою победу Наталье Смирновой, погибшей на фронте борьбы с коронавирусом.

Как сообщала «Комсомольская правда», Глава ДНР Денис Пушилин наградил Наталью Смирнову званием «Герой Труда Республики» (посмертно). Наталья Николаевна с первого дня борьбы с новой коронавирусной инфекцией работала в «красной зоне». На ее плечах было и само открытие госпитальных баз для лечения COVID-19. Врача с большой буквы не стало 1 ноября 2020 года.

- Я учился у Натальи Николаевны делать наркозы в операционной. Потом каждый день докладывал ей обстановку из госпитальной базы в Снежном. Наталья Николаевна была золотым человеком, с ней можно было проконсультироваться по оказанию помощи пациентам в любое время дня и ночи, - рассказывает Андрей Рыбалка.

В НОГУ С ИННОВАЦИЯМИ

Победитель конкурса «Человек года» мечтает, чтобы в больницах Республики было достаточно современного оборудования, а сама медицина имела возможность идти в ногу с инновационными разработками.

- Я стараюсь делать свою работу все лучше и лучше. Врачу нужно все время совершенствоваться, чему-то учиться каждый день, - говорит анестезиолог-реаниматолог Андрей Рыбалка.

Республиканский ежегодный конкурс «Человек года» проводится в ДНР с 2017 года. В этот раз все номинации были отданы медикам в связи с большим вкладом в борьбу с коронавирусом.

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