Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 марта 2021 года: За сутки Сovid-19 побороли 93 человека

С 18 марта 2021 года в Республике выявили 423 пациента, ранее переболевших ковидом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 28 404 человек.

- За 25 марта проведено 324 исследования, из них выявлено 74 случая заболевания и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За сутки в Республике выявлено 83 случая пневмоний.

- На 23 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 62. Всего на лечении 896 пациентов с пневмониями, из них 472 - на кислородной поддержке (плюс 18 за сутки), - говорится в сообщении.

На сегодня на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находится 5491 пациент, выписаны - 20 901 человек, умерли - 2212.

Также по результатам проведенных 54 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 19 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 423 пациента, ранее переболевших Covid-19.

Всего в мире на утро 26 марта 126 050 834 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 702 709 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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