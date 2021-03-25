Как жители Донбасса, получившие гражданство России, смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу

В Народном Совете ДНР принимают законы во многом аналогичные с РФ - процесс интеграции с Россией идет полным ходом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

19 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. В голосовании смогут участвовать и жители республик Донбасса, которые получили российское гражданство. Для этого дончанам и луганчанам нужно будет выехать на территорию России.

В пресс-центре Центральной избирательной комиссии РФ разъяснили процедуру голосования для проживающих за рубежом россиян. В том числе, и жителей республик Донбасса, которые не зарегистрированы на территории России.

Оказывается, для таких граждан РФ предусмотрена возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке - после включения в список избирателей на основании заявления, поданного по технологии «Мобильный избиратель». Либо на «специальном избирательном участке», определенном для голосования таких лиц, после включения в список избирателей на основании письменного заявления.

ПОЕХАТЬ В РОССИЮ СМОГУТ НЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

В 2020 году в Ростовской области на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России были определены 12 таких участков. Тысячи дончан и луганчан приняли участие в голосовании. По предварительным оценкам - более 20 тысяч. Менее десятой части тех, кто стал гражданином РФ. При этом желающих было значительно больше.

Очевидны проблемы и с транспортом, и с пропускной возможностью КПП на границе. А ведь к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан. Такой прогноз сделал Глава ДНР Денис Пушилин. Он в интервью «Парламентской газете» выразил надежду, что станет возможным голосование дончан и луганчан по месту их жительства.

Хотя понятно, что открытие избирательных участков на территории ДНР и ЛНР пока вряд ли возможно - республики не признаны Российской Федерацией.

Впрочем, руководитель республики пообещал, что на территории ДНР не будет препятствий для агитационной работы кандидатов в депутаты.

БОРЬБА ЗА УМЫ И СИМПАТИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

Первыми о намерениях развернуть широкую работу в республиках заявили 22 марта в партии «Справедливая Россия - За Правду». Председатель партии Сергей Миронов назначил полномочным представителем на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик своего помощника Алексея Жигулина. Он возглавляет комитет Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству. Жигулину поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием граждан, проживающих в республиках. А еще помогать людям реализовывать свои права и инициативы. И, конечно же, пополнять ряды партии.

На инициативу «Справедливой России - За Правду» отреагировал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. Он отметил, что идея юридической поддержки граждан республики не нова.

- Взаимопомощь и поддержка - это понятия, которые должны объединять соотечественников, консолидировать общество. Такой логике следовали партии КПРФ и «Единая Россия», непосредственно депутаты Государственной Думы Казбек Тайсаев и Андрей Козенко, которые в свое время выходили с инициативой об оказании помощи гражданам ДНР без акцента на конкретной политической силе или фракции, - заявил спикер НС.

Бидевка считает, что в вопросе предоставления консультационной помощи гражданам ДНР нужен общий подход и объединение усилий всех политических деятелей Российской Федерации, парламентских фракций, которые готовы поддержать Донбасс.

Кроме этого, стоит определиться с конкретной юридической формой взаимодействия.

В РЕСПУБЛИКАХ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА НИ ОДНА ПАРТИЯ

И вот здесь не все так просто. В пресс-службе Министерства юстиции ДНР разъяснили «КП», что на данный момент в республике не зарегистрирована ни одна партия. По причине отсутствия такого закона. А деятельность партий, как известно, возможна только на законных основаниях.

Впрочем, не исключено, что представительства российских партий смогут каким-то образом зарегистрироваться в качестве некоммерческих организаций.

А у парламента ДНР еще есть время для разработки закона о политических партиях. Тем более, что в республике и так принимают законы во многом аналогичные с РФ. Процесс интеграции с Россией идет полным ходом. И очень символично, что за умы и симпатии дончан и луганчан уже начали бороться российские партии, а не украинские.

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