ВСУ с раннего утра наносят ракетные удары по Донецку: Повреждены больница имени Калинина, театр оперы и балета и жилые дома

Обстрел города начался еще до рассвета - в 05:54. Фото: ДНР онлайн
Ранним утром 11 декабря украинские боевики начали очередной обстрел Донецка. В 05:54 из поселка Тоненькое по центру города были выпущены 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Под ударом оказались Ворошиловский и Калининский районы. Об этом сообщают официальные источники.
Уточняется, что прилеты и разрушения были зафиксированы в районе театра оперы и балета, магазина «Маугли», бильярдного клуба «Макси».
Последствия обстрела Ворошиловского района, Донецкий дом работников культуры. Фото: ТГ/Кулемзин
Кроме того, получили повреждения как минимум десять многоквартирных жилых домов по улицам Университетская, Пушкина, Артема, Постышева и проспекту Театральный.
Повреждены как минимум десять многоквартирных жилых домов. Фото: ДНР онлайн
Повреждены как минимум десять многоквартирных жилых домов. Фото: ДНР онлайн
Один из снарядов «Града» разорвался прямо на территории больницы в Калининском районе города.
- Повреждены 8-й и 11-й корпуса ДоКТМО имени Калинина по проспекту Ильича, - проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК.
Сообщается, что в одном из корпусов ДОКТМО была разрушена кровля, а в другом повреждены остекление и фасад.
Последствия обстрела Калининского района, медуниверситет. Фото: ТГ/Кулемзин
Последствия обстрела Калининского района. Фото: ТГ/Кулемзин
Последствия обстрела Калининского района. Фото: ТГ/Кулемзин
Последствия обстрела Калининского района. Фото: ТГ/Кулемзин
Тем временем в администрации города сообщили про возгорание квартиры в одном из многоквартирных домов в Ворошиловском районе Донецка. Вследствие прямого попадания снаряда на вводе в дом загорелась газовая труба.
Стало известно также, что при обстреле города пострадал Донецкий дом работников культуры. Там повреждены окна.
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