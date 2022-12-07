«Спасли сотни людей от вероятной гибели»: Жители Донецка благодарят сотрудников кафе, магазинов и таксистов, которые помогают укрыться во время обстрелов города

Донецк подвергает жестоким обстрелам. Фото: ТГ/Донецк

Последние несколько дней Донецк подвергается особенно мощным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Киевские боевики ведут беспрецедентный огонь по мирным кварталам города с применением крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». В результате чего страдают мирные жители, количество погибших и раненых исчисляется десятками. Также массово фиксируется и разрушения инфраструктуры.

- Обстреливают нас всегда, но, чтобы так жестоко… такого давно не было, - говорят дончане.

Донецк в огне. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

Огонь по мирным жителям боевики киевского режима в основном открывают в час-пик, когда на улицах Донецка многолюдно.

- Они хотят убить как можно больше нас, жителей. Стреляют по тем местам, где находится как можно больше людей. Это натуральный терроризм и этим тварям нет пощады! – говорит жительница Донецка Кристина Шевчик. – Что должно быть в головах у этих «украинских воинов света», чтобы бить по детям, женщинам, старикам… простым людям? Людьми их назвать у меня просто не поворачивается язык.

В результате обстрела уничтожен цветочный ряд на Крытом рынке и припаркованные рядом автомобили. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРНЫ

По словам жителей столицы Республики, никогда не угадаешь, в какой части города начнутся прилеты, и в какой момент. Выпущенные украинскими боевиками снаряды буквально застигают людей врасплох, ведь все происходит так неожиданно, что принять меры безопасности успевают не все, а некоторые просто-напросто впадают в ступор и уже не понимают «куда бежать, что делать дальше?».

Однако есть такие дончане, поистине героические, которые наперекор всем страхам, в буквальном смысле слова, под огнем спасают жизни людей. Им горожане безмерно благодарны.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин записал видеообращение, в котором он выразил благодарность трудовым коллективам кафе, магазинов, торговых центров за спасение жизни дончан от вероятной гибели.

- Украинские боевики продолжают варварские обстрелы Донецка. Хочу сказать слова огромной благодарности трудовым коллективам торговых центров «Авоська», «Молоко», магазина «Изюм», трудовым коллективам Центрального рынка, Миграционной службы МВД ДНР, «Почты Донбасса», торгового центра «Донецк-Сити», кафе «Оливье», доставки и таксистам, которые своими профессиональными и самоотверженными действиями спасли сотни людей от вероятной гибели, - сказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВФУ бьют по мирным кварталам. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

НАШИ СПАСИТЕЛИ

Жители Донецка, придя в себя после обстрела, пишут в популярные телеграм-каналы региона искренние слова благодарности своим спасителям.

- Хотелось бы поблагодарить сотрудников супермаркета «Молоко» на Крытом рынке в здании «Эльдорадо», - пишет один из жителей города. - Огромное спасибо, что дали укрыться сегодня во время обстрела. Там работают очень замечательные люди. Сотрудники успокаивали покупателей и даже предлагали чай. Спасибо за вашу доброту и неравнодушие в это непростое для всех нас время.

Удары украинских боевиков приходятся на мирные кварталы. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

- Хочу выразить благодарность водителю такси «Приват» (машина Chery, черная), который ехал сегодня по проспекту Мира, 23. Он помог соорентироваться во время обстрела, в эпицентре которого мы оказались. И, прикрывая меня, затолкал в подъезд. Не знаю его имени, мы «бегом» потом уезжали оттуда. Спасибо! – поблагодарил дончанин под ником Itanole.

Еще одна благодарность адресована сотрудникам магазина «Изюм», что на Крытом рынке.

- Они спасли людей сегодня, чтобы те не попали под обстрел! – рассказал житель Донецка по ником Mechaniс.

Донецк находится под постоянными обстрелами. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

- Благодарность сотрудникам отделения «Почты Донбасса» по улице Артема, 45 за быструю реакцию и команду для посетителей, где укрыться, - написал горожанин.

- Хочу поблагодарить сотрудников Миграционной службы на Федора Зайцева за оказанную помощь при обстреле и укрытие в бомбоубежище всех людей, - написал пользователь Raib.

Под обстрелом ВФУ - мирные кварталы. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

«ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО И ПОМОЩЬ ГОРОЖАНАМ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Жительница Донецка Ксения рассказала об оказанной помощи при обстрела сотрудниками супермаркета «Молоко» по улице Генерала Антонова, 5.

- Среагировали быстро, спрятали людей в подсобку, дали позвонить родственникам, чтобы те не переживали. Спасибо вам большое! – благодарит девушка.

- Огромная искренняя благодарность сотрудникам кафе «Оливье People» на бульваре Пушкина. 6 декабря в 11:50 обстрел ВСУ застал нас возле кафе, - пишет пользователь с ником Vero. - К сожалению, мы не спросили имя сотрудницы, которая мгновенно открыла нам дверь и сказала, чтобы мы спустились в подвал. Все сотрудники заведения проявили доброжелательность, чуткость и человечность. Спасибо!

Благодарность сотрудникам супермаркета. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

Напомним, что ранее власти города отметили грамотами «За личное мужество и помощь горожанам в экстренной ситуации» сотрудников супермаркета и аптеки, расположенной в помещении гастронома «Москва» за спасение людей во время одного из обстрелов центральной части города. Тогда они эвакуировали персонал и покупателей в защищенные подсобные помещения.

- За личное мужество и помощь горожанам в экстренной ситуации первый заместитель главы администрации города Донецка Николай Волков сегодня вручил грамоты работникам магазина «Moloko» и аптеки, которые находятся на улице Артема, - рассказала мэр Донецка Алексей Кулемзин. - Благодаря четким и слаженным действиям, никто из продавцов и посетителей магазина и аптеки не пострадал. Низкий поклон всем горожанам, которые, несмотря на обстрелы, продолжают ежедневно работать, приводить в порядок родной Донецк и, рискуя своей жизнью, оказывать помощь ближним.

Грамота сотруднику аптеки. Фото: ТГ/Алексей Кулемзин

«ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

Однако, к сожалению, существуют и противоположные истории. Этот вопрос был поднят на оперативном совещании врио Главы ДНР Дениса Пушилина с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- Недопустимо, когда люди сталкиваются с экстренной ситуацией под обстрелами с закрытыми на замок бомбоубежищами, подъездами. Во время недавнего обстрела Киевского района столицы с людей начали требовать плату на парковке в «Донецк-Сити». Другой пример, тоже во время обстрела – людей не пустили в отделение ЦРБ (ул. Постышева, 60) и закрыли дверь на ключ. Так быть не должно, надо проводить работу с сотрудниками, разъяснять правила поведения при экстренных ситуациях! – заявил врио Главы Республики.

Власти Донецка борются с случаями, когда по непонятным причинам - бомбоубежища закрыты.

- Спасибо всем неравнодушным жителям за информацию о закрытом бомбоубежище в Киевском районе по улице Университетской, 63. Меры приняты. Бомбоубежище открыто, - сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин. - Большая просьба собственникам бомбоубежищ в обязательном порядке проверить и обеспечить свободный доступ на эти объекты.

В администрации столицы призвали горожан сообщать о недоступности бомбоубежищ. Это можно сделать по ссылке.

- Будем разбираться и принимать меры по каждому случаю, - заявил мэр города и призвал дончан держать двери подъездов открытыми. - Это может спасти ни одну жизнь во время обстрела!

КОНТАКТ

По вопросам работы бомбоубежищ можно обратиться в администрации районов города Донецка:

Администрация Будённовского района:

Диспетчер: 338-19-60

Администрация Ворошиловского района

Диспетчер: 337-02-44, +7 949-308-45-87

Администрация Калининского района

Диспетчер: 294-43-90

Администрация Киевского района

Диспетчер: 305-62-33, +7 949-308-45-89

Администрация Кировского района

Диспетчер: 277-15-11, 203-51-05

Администрация Куйбышевского района

Диспетчер: 253-90-05, 203-75-13, +7 949-308-45-90

Администрация Ленинского района

Диспетчер: 314-13-50, +7 949-308-45-92

Администрация Петровского района

Диспетчер: 313-60-48, +7 949-305-95-60

Администрация Пролетарского района

Диспетчер: 316-10-33, +7 949-308-45-93

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