Владимир Путин наградил погибшего депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Девушка была волонтером и депутатом Народного Совета ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Марии Пироговой орденом Мужества за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга. Депутат Народного Совета Республики погибла 6 декабря в результате обстрела украинскими боевиками центра Донецка.

— За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну — депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики, волонтера, — сказано в документе.

Напомним, что Мария Пирогова в момент обстрела находилась в районе Центрального универмага, попавшего под удар ВФУ. Ранее сообщалось, что один из украинских снарядов попал в третий этаж здания торгового центра «Yellow» в районе ЦУМа, пробив крышу здания и оборвав жизнь мирной жительницы.

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