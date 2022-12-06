В центре Донецка во время обстрела погибла депутат парламента ДНР Мария Пирогова

Украинские боевики оборвали жизнь девушки в самом расцвете. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков погибла депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Республики.

Там уточнили, что на момент обстрела девушка находилась в районе Центрального универмага, попавшего под удар ВСУ. Напомним, ранее сообщалось, что один из украинских снарядов попал в третий этаж здания торгового центра «Yellow» в районе ЦУМа, пробив крышу здания и оборвав жизнь мирной жительницы.

На протяжении всего дня город подвергается ракетным ударам противника. Фото: ТГ/Кулемзин

Соболезнования родным и близким погибшей выразил врио Главы Республики Денис Пушилин. В своем телеграм-канале руководитель ДНР отметил, что сегодня Донецк вновь переживает страшный день. Постоянно приходит информация о погибших, число жертв и пострадавших от обстрелов неуклонно растет.

- Только что узнал, что погибла депутат Народного Совета, волонтер Мария Пирогова. Маша! Не верится… Она была воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить… - написал он.

Отметим, что Мария Пирогова родилась в Донецке 13 мая 1993 года. В прошлом году она окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала и сама писала музыку.

Начиная с 2014 года, когда девушке исполнился всего 21 год, она начала помогать людям - собирала вещи для нуждающихся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. Именно Маша стала инициатором акции «Дерево желаний», в рамках этого в Республике исполнились новогодние мечты тысяч детей. Это ее личная заслуга.

- Фашистские нелюди оборвали ее жизнь в самом расцвете... Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас, - заявил Глава ДНР.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ, нанесенного по центру Донецка 5 декабря, погиб также судья Военного суда ДНР Виктор Исаев. Об этом сообщили в пресс-службе главного судебного органа Республики.

Там уточнили, что своими профессиональными качествами Виктор Николаевич снискал себе всеобщее уважение среди окружающих и коллег. Исаев впервые был назначен на должность судьи в мае 2018 года. Судьи и сотрудники судебной системы Республики выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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