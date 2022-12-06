В Донецке зафиксированы новые прилеты в районе Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо» и центрального универмага

При обстреле города пострадал также ряд учреждений. Фото: ТГ/Кулемзин

Центр Донецка снова был обстрелян противником из РСЗО БМ 21 «Град». Сегодня днем были выпущены, еще как минимум 5 ракет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что прилеты вражеских ракет были зафиксированы в районе Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо», в крышу одного из домов по проспекту Дзержинского и в здание по улице Федора Зайцева.

Один из украинских снарядов попал в третий этаж здания торгового центра «Yellow» в районе центрального универмага Донецка, оборвав жизнь мирной жительницы.

- По поступившей информации при обстреле торгового центра «Yellow» есть пострадавшие. Вражеская ракета пробила крышу здания. Погибла женщина, - проинформировал Кулемзин.

Сообщается также, что при обстреле города пострадал ряд учебных заведений - детский сад на улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского. Были попадания и в Донецкий городской молодежный центр.

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