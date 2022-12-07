Мэр Донецка поблагодарил работников кафе, магазинов и таксистов за спасание жизней дончан во время варварских обстрелов

Центр Донецка уже неоднократно подвергался жестоким обстрелам со стороны ВФУ. Фото: СЦКК ДНР

Глава администрации Донецка выразил благодарность трудовым коллективам кафе, магазинов, торговых центров за спасение жизни дочан от вероятной гибели. Об этом Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— Украинские боевики продолжают варварские обстрелы Донецка. Хочу сказать слова огромной благодарности трудовым коллективам торговых центров «Авоська», «Молоко», магазина «Изюм», трудовым коллективам Центрального рынка, Миграционной службы МВД ДНР, «Почты Донбасса», торгового центра «Донецк-Сити», кафе «Оливье», доставки и таксистам, которые своими профессиональными и самоотверженными действиями спасли сотни людей от вероятной гибели, — подчеркнул мэр города.

Алексей Кулемзин призвал дончан оставлять двери подъездов открытыми.

— Это может спасти ни одну жизнь во время обстрела, — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее власти Донецка наградили сотрудников магазина и аптеки, которые спасли людей при обстреле центра города.

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