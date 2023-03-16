ВСУ за сутки больше двадцати раз обстреляли ДНР: Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, ранены

Военные эксперты документируют каждый факт обстрелов мирных кварталов
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки двадцать один раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 104 снаряда – преимущественно стандарта НАТО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Пантелеймоновка, Широкая Балка, Минеральное, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский, Червоногвардейский районы), - говорится в сводке СЦКК.
По данным военных экспертов ведомства, в прошедшие сутки украинские боевики ранили четырех мирных жителей, в том числе детей 2009 и 2015 годов рождения, в Петровском и Куйбышевском районе Донецка и Минеральном, что вблизи столицы ДНР. Повреждены пятнадцать домов в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
На донецком направлении противник совершил шестнадцать обстрелов из артиллерии 155 (стандарт НАТО) и 152 миллиметра.
На горловском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров.
На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра.
В предыдущие сутки боевики одиннадцать раз обстреляли территорию Республики. Украинская армия возобновила обстрелы Донецка после ночи затишья.
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