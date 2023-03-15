Украинские боевики ранили ребенка в Куйбышевском районе Донецка

В Куйбышевском районе повреждены жилые дома. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего ранение получил ребенок. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по улице Белостокской получил ранение мальчик 2015 года рождения, — рассказал мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час по Куйбышевскому району было выпущено 16 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районах населенных пунктов Желанное Первое и Карловка.

Напомним, что ранее ВФУ обстреляли Ясиноватский район. Ранение получил мирный житель Минерального 1999 года рождения. В 13:00 в направлении города со стороны оккупированного Ласточкино ВСУ выпустили шесть снарядов из артиллерии «натовского» образца.

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