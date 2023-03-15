Донецкий травматологический центр получил новое медицинское оборудование

Теперь врачи смогут оперативно ставить на ноги больных. Фото: t.me/onf_front

Республиканскому травматологическому центру в Донецке передали два современных эндоскопа. Помощь медучреждению оказал Народный фронт. Об этом говорится в телеграм-канале общероссийского общественного движения.

Там сказано, что в феврале этого года после поломки старого эндоскопа, закупленного еще до СВО, врачи травматологического центра Донецка обратились к общественникам за помощью в его приобретении. И вот всего спустя месяц в больницу привезли два современных эндоскопа, сопутствующее оборудование, расходные материалы и препараты.

- Теперь хирурги смогут оперативно ставить на ноги больше бойцов и мирных жителей, - заявили представители общественной организации.

Сообщается также, что для работы с современным эндоскопическим оборудованием медики из ДНР прошли обучение в Краснодаре.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в Донецке уже к концу этого года построят новый перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей.

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