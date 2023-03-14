Перинатальный центр в Донецке построят до конца года

Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Фото: Пресс-служба Единого Заказчика

По поручению Президента России Владимира Путина в Донецке уже к концу этого года построят перинатальный центр. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что на сегодня возведены монолитные конструкции пяти из шести этажей будущего перинатального центра в Донецке.

ЗАДЕЙСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 500 СПЕЦИАЛИСТОВ

- На третьем и четвертом этажах занимаются обустройством наружных стен из блоков и проводят кладочные работы из кирпича, - добавил вице-премьер.

По его словам, в строительстве задействованы более пятисот специалистов.

Будущий перинатальный центр будет шестиэтажным с подвальным этажом. Пищеблок с перинатальным центром соединен подземным переходом. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием.

МЕДИКОВ УЖЕ НАБИРАЮТ

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко отметил, что работать в нем будут местные специалисты. Для этого проводят работу с Донецким национальным медицинским университетом и с профтехучилищами. Цель - не перевести сотрудников из других больниц, а набрать новых грамотных людей.

Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Фото: Пресс-служба Единого Заказчика

- Этот центр позволит оказывать узкоспециализированную помощь именно тем беременным, у которых самая сложная патология, и выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов, - рассказал министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

Отметим, что в Российской Федерации программа развития перинатальных центров принята в 2013 году, чтобы исправить демографическую ситуацию и совладать с материнской и младенческой смертностью. Строить такие учреждения начали в 2008 году.

На сегодняшний день в России появились десятки таких центров, и они принесли свои плоды - смертность сократилась в разы. Ведь перинатальные центры - это специализированные медицинские учреждения, оснащенные самыми современными видами оборудования для диагностики и лечения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин о теракте в центре Донецка 14 марта 2022 года: Противник действовал с особым цинизмом

Год назад в результате удара ВСУ ракетой «Точка-У» в столице Республики погибли 22 мирных жителя, еще 33 – ранены (подробнее)