Ученики 1-4 классов всех школ ДНР и ЛНР до 1 сентября 2023 года будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Младшеклассников школ новых регионов РФ обеспечат бесплатным горячим питанием Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ученики младших классов школ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей будут обеспечены горячим питанием. Соответствующее постановление утвердило Правительство Российской Федерации.

- Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие образования» и утверждены постановлением Правительства. Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил Президент России Владимир Путин, - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Однако в некоторых городах и районах Указом Президента объявлен максимальный или средний уровень реагирования. В таких регионах дети учатся в дистанционном формате, и в связи с этой ситуацией, документом предусмотрено, что родители временно обучающихся в онлайн-формате детей смогут получить набор продуктов для приготовления горячего питания в домашних условиях.

- До 1 сентября 2023 года оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях, - подчеркивают в Правительстве России. - На эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется более 60 миллиардов рублей.

На сегодняшний день, по данным министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, горячее питание в новых российских регионах получают более ста тысяч учеников первых-четвертых классов.

- Вместе с этим оборудовали школьные столовые, восстановили цепочку доставки питания до образовательных учреждений, - говорит Кравцов. - Хотя это тоже очень сложный и большой процесс с учетом всех имеющихся ограничений. В частности, в образовательные организации новых субъектов поставлено более 50,7 тысяч единиц мебели и оборудования для столовых и пищеблоков.

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко отметил, что полноценное и безопасное питание является важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости детей.

- Поэтому будем строго контролировать качество питания во всех государственных и муниципальных образовательных организациях, - заверил Хоценко.

Родители школьников, безусловно, тоже подчеркивают важность обеспечения детей качественным горячим питанием.

- Это забота государства о подрастающем поколении. Если детей не обеспечивать полноценным здоровым питанием, то они будут потреблять фастфуд или какие-нибудь чипсы, сухарики, вредную пищу. Поэтому я очень благодарна за такое важное решение, - рассуждает жительница Амвросиевки, где обучение проходит в очном формате, Нина Федорина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин открыл Год педагога и наставника в ДНР

В Республике работают более 34 тысяч педагогов (подробнее)

В ТЕМУ

Более 10 тысяч педагогов ДНР имеют право на ежемесячную доплату из федерального бюджета за классное руководство

В Правительстве Республики пояснили, что вознаграждение в пять тысяч рублей выплачивается учителям дополнительно к региональной выплате (подробнее)

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Какие доплаты и компенсации по российским законам полагаются учителям и наставникам в ДНР

Педагоги ДНР получат возможность иметь те же льготы и выплаты, как и их коллеги из других регионов РФ (подробнее)