В ДНР восстанавливают и развивают медицину Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике при координации министерства строительства Российской Федерации ведется масштабное восстановление объектов здравоохранения. Причем работы ведутся строго в соответствии с российскими стандартами. На сегодняшний день в регионе уже восстановлено 31 медицинское учреждение.

- Публично-правовая копания «Единый заказчик в сфере строительства» отремонтировала здания фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории №5 в Волновахе, а также здания клинико-диагностического отделения городского родильного дома и отделения гемодиализа при городской больнице №1 в Мариуполе. В них уже ведется прием пациентов, - рассказали в Минстрое РФ.

В этих медучреждениях строители восстановили кровли и системы отопления, установили новые окна и двери, сделали отделку фасадов, а внутри помещений провели ремонт.

- Теперь мы можем спокойно прийти в больницу и обратиться за медицинской помощью, все сделано на высшем уровне, просто приятно находиться в отделениях, - говорит жительница Мариуполя Ирина Небельская. – Больше всего меня, конечно, поразил новый многофункциональный центр. Он словно с картинки. Я таких до этого в жизни не видела, только в фильмах, а теперь такой есть у нас в городе.

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

В Харцызске специалисты из Нижегородской области полностью восстановили и уже сдали в эксплуатацию прачечную и пищеблок центральной городской больницы, где ремонт не проводился с 1980-х годов прошлого столетия.

В пищеблоке произошла перепланировка, здесь обновилось абсолютно все от пола до потолка, в том числе и оборудование. А от помещения прачечной остались только стены и перекрытия – все остальное пришло в негодность и было заменено, нижегородцы установили и новые стиральные автоматы большей производительности и привели все в соответствие с санитарными нормами.

- Прачечная оборудована современной техникой, помещением для персонала и, самое важное, что здесь технологически закольцованы маршруты, то есть входящее грязное белье не пересекается с исходящим чистым, - рассказывает Управляющий делами Правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. – Оборудовано также помещение дезинфекции, которое очень важно в условиях ковида, в условиях ситуации с вирусами и эпидемиями. Рассчитываем, что больные получат новый качественный уход. И это поможет скорейшему излечению и общей ситуации со здравоохранением как в Харцызске, так и в Республике.

Главный врач центрального городской больницы Харцызска Дмитрий Адриковский надеется, что жители оценят проделанную нижегородцами работу.

- Наши шефы из Нижнего Новгорода сделали для нас очень благое дело, - говорит главврач. – Это проект, который длился с сентября прошлого года. Мы очень благодарны. Надеюсь, в ближайшее время мы запустим эту работу, потому что персонал должен пройти обучение, освоить технологические моменты. На это нужно недели две, максимум месяц.

Тем временем в Донецке по поручению президента России Владимира Путина продолжается строительство большого перинатально центра. На данный момент строители уже возводят четвертый этаж: бетонируют стены и колонны. Работы по плану должны завершить до конца текущего года. Таким образом, в столице Республики появился современный медицинский центр на 140 мест.

- Наш город не видел большого капитального строительства лет десять точно. Сейчас, слава богу, у Донецка появилась большая семья – Россия, которая помогает не только залечить раны, а и возводит новые объекты, - рассказывает жительница Донецка Мирослава Романова. – Конечно, сейчас украинские власти и войска продолжают бить по городу, по жилым кварталам, больницам, рынкам, магазинам… они хотят здесь все уничтожить, но у них ничего не получится, мы выстоим и все возродим.

В ДНР восстанавливают и развивают медицину Фото: Александр ИВАНОВ

ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ МЕДИКОВ И ГОСПИТАЛИ

На обеспечение работы выездных бригад медиков и полевых многофункциональных госпиталей, которые будут оказывать медицинскую помощь в новых регионах России. На обеспечение этой деятельности Правительство РФ выделило один миллиард рублей.

- Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава и регионов, - объясняют в российском кабмине. - Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную.

Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами. Такая практика уже в работе. Например, во время очередной командировки в Республику врачи-офтальмологи из Якутии провели четыреста десять операций, таким образом преодолев собственный рекорд.

Руководитель команды специалистов Иван Луцкан – главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы – говорит: без поддержки донецких коллег, которые помогли с оборудованием и нужными материалами, якутские медики такого успеха не добились бы. А так, они, побывав в Мариуполе и Кировском, сделали намного больше операций, чем в время прошлых командировок.

- Только в Мариуполе провели двести пятьдесят восемь операций. Пациенты поступали с катарактой, были случаи, когда врачи извлекали инородные тела. В Кировском, куда обращались люди и из других городов Республики, выполнили сто пятьдесят две операции, - сказал Иван Луцкан.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦАМИ

Не только врачи, но и сами руководители больниц Донецкой Народной Республики пройдут обучение по российским стандартам. Повышать квалификацию последних по поручению Минздрава РФ начали научно-исследовательские медицинские центры страны. Предусмотрен как дистанционный вариант занятий, так и очный.

- Работа эта началась, и сейчас идет в плановом режиме. Есть график обучающих вебинаров, их проводим как мы, так и другие научно-исследовательские медицинские центры, - сообщила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

Первое мероприятие недавно состоялось в Симферополе, где обучение прошли около пятидесяти руководителей больниц из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

- На обучение выезжал наш институт совместно с Минздравом и Росздравнадзором, - уточнила Кобякова.

По ее словам, основная цель обучения - погрузить специалистов новых регионов в работу в условиях российского законодательства и нормативного регулирования, научить особенностям статистического учета и финансово-экономической деятельности.

Руководитель Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ), профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь в свои 85 лет продолжает оперировать пациентов в Ожоговом центре. Он умело совмещает лечебную деятельность с административной. ИНВХ - единственный лечебно-научный медико-хирургический центр Республики.

- Требования те, которые были раньше и которые есть сейчас, разнятся, - говорит Фисталь. - Поэтому специально созданные обучающие курсы нужно проходить, чтобы знать, как эффективно руководить медицинскими учреждениями. На то, чтобы перейти на единые стандарты, потребуется год-полтора.

Все время вооруженного конфликта сотрудники ИНВХ не переставали поддерживать связь с коллегами из других регионов России. Врачи проходили курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Кстати, вместе с коллегами из Краснодара выпустили несколько учебников, в том числе по боевой травме.

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