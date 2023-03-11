Офтальмологи из Якутии побили рекорд

Во время очередной командировки в Донецкую Народную Республику врачи-офтальмологи из Якутии провели четыреста десять операций, таким образом преодолев собственный рекорд. Руководитель команды специалистов Иван Луцкан - главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы - говорит: без поддержки донецких коллег, которые помогли с оборудованием и нужными материалами, якутские медики такого успеха не добились бы.

- Только в Мариуполе провели двести пятьдесят восемь операций. Пациенты поступали с катарактой, были случаи, когда врачи извлекали инородные тела. В Кировском, куда обращались люди и из других городов республики, выполнили сто пятьдесят две операции, - говорит Иван Луцкан.

Иван Луцкан.

Замену хрусталика в связи с катарактой вообще удалось поставить на поток.

- Операция по удалению катаракты является малотравматичной, - поясняет член команды волонтеров из Якутии офтальмолог-хирург Мария Степанова. - Через маленький прокол с помощью ультразвука удаляется мутный хрусталик, затем имплантируется искусственный. В среднем операция длится пятнадцать-двадцать минут.

Жителям Кировского операции на глазах раньше делали в Донецке. Но сейчас в связи с ситуацией принимать их в столице республики возможности нет. Поэтому помощь командированных офтальмологов - настоящее спасение.

- Патологий у наших пациентов очень много, - рассказывает главный врач центральной горбольницы Кировского Константин Коссе. - Наши врачи сразу нашли общий язык со специалистами из Якутии, стали работать в тандеме. Учитывая стоимость таких операций и доход нашего населения, приезд якутских коллег - это подарок. Все делается бесплатно.

Первую волонтерскую поездку в ДНР якутские офтальмологи совершили в октябре прошлого года. Тогда они провели сто шестьдесят операций. Во время второй командировки, в декабре, - больше ста операций и пятьсот консультаций: ведь в республике пока не хватает своих врачей узких специальностей.

- Сейчас ДНР укомплектована врачами лишь наполовину, - комментирует министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. - Среди врачей-волонтеров, которые к нам приезжали с начала спецоперации (а это около полутора тысяч медиков), были в основном хирурги, травматологи, операционные медсестры, анестезиологи, реаниматологи, те, кто непосредственно участвует в оказании помощи пострадавшим и раненым. Сейчас у нас работают 69 волонтеров.

По словам Ивана Луцкана, командировки якутских специалистов в республику будут продолжаться.

- Ребята из Якутии меня спасли, - рассказывает свою историю 78-летняя жительница Кировского Наталья Ивакина. - Зрение ухудшалось каждый день. Кому я слепая нужна была бы? В городе офтальмологической помощи не было вообще. А Иван Петрович с командой неравнодушных врачей сотворили чудо. Я так считаю.