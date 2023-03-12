Главврач Луганской детской больницы Людмила Белецкая: Стрессовые ситуации влияют на здоровье ребенка

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Большое негативное влияние на здоровье детей оказывают стрессовые ситуации. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.

- Стрессовые ситуации влияют на здоровье ребенка. Та ситуация, которая происходит у нас с 2014 года оставила свой след, - рассказывает Людмила Михайловна. - При рождении патологических случаев стало больше. Я не могу сказать, что это прям значительно выросло, но тем не менее у наших детей более тяжелыми стали заболевания почек. Стало много выявляться сахарного диабета, причем у совсем маленьких детей, стал появляться и врожденный диабет, который раньше считался очень редким, буквально казуистическим случаем. Онкологические и онкогематологические заболевания тоже стали чаще выявляться.

Людмила Белецкая дала советы родителям, что нужно делать, чтобы их детки были здоровыми.

- Прежде всего – любить детей, чувствовать их, понимать. Своевременно обращаться за медицинской помощью, не отказываться от профилактических осмотров. Потому что ребенок – это организм, который очень долго компенсирован. Но, когда уже случается беда, наступает декомпенсация, тогда уже тяжело помочь, это происходит мгновенно. И хотелось бы, чтобы родители прислушивались к выводам и советам врача, потому что никто не пожелает их детям плохого, - советует педиатр.

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