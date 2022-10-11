Дончане переживают мощные обстрелы украинских боевиков

Обстрелы ВСУ уничтожают обычные магазины Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В ночь с 9 на 10 октября ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка. Артобстрел длился с часу до двух часов ночи. Его результатом стал разрушенный склад-магазин по торговле садово-огородным инвентарем, удобрениями и т.п. Никаких военных объектов на его территории не было, торговля в нем велась еще накануне обстрела. И такое происходит постоянно.

Люди собирались в убежища

- Я проснулась от свиста и грохота в 1.30. Люди в соседних домах свет включили, собирались спускаться в подвалы, собирали вещи. Мы тоже стали собираться в убежище, страшно было, но так и не пошли. Плакала, все говорила мужу, что не хочу прятаться, не хочу уезжать. Вот просто сердцем чувствую – уедем мы из родного города, и будет беда. - У продавца стройрынка Оксаны эмоции зашкаливают. Ее место работы находится неподалеку от места обстрела. Да и дом тоже. – Наш рынок регулярно обстреливают. Даже дочь директора здесь погибла в 2017 - ом.

Корм для птиц теперь купить стало сложнее. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Школа №56, которая находится совсем рядом от ночного обстрела, не пострадала.

- В школу не раз попадали, - рассказывает местный житель Василий Семенович. – Она у нас героическая. В Великую отечественную здесь был госпиталь. А в наше время начиная с 2015 года прилеты случаются. Еле стеклить успеваем. А вот дачный магазин жалко. Чем он им помешал? Видел, как приехали хозяева. Молча увозили товар. В глазах - боль. Они не сразу приехали. Но в магазине никто ничего не тронул. Все понимают нашу ситуацию и клянут нацистов.

Все равно – куда бить

Буквально несколько раз в неделю звучат сообщения, что под огнем боевиков оказываются и школы. В Калининском районе по седьмой школе ударили натовскими снарядами. До этого пострадала школа №65 в Киевском районе. 5 октября в ней разбили 18 окон.

Кстати, эта школа до военного конфликта в Донбассе была образцово – показательной.

- Нас возили туда на повышение квалификации, - рассказывает учитель младших классов, а ныне пенсионерка Нина Морозова. – Обучение велось на украинском языке, даже точные науки. Во многих классах стояли фортепиано. Просто так туда ученику было не попасть – проходили конкурсный отбор на логику, зрительную память. Учителей тоже тщательно отбирали. И музыкальное образование тоже засчитывалось. А курировала эту школу украинская диаспора в Канаде, много средств вложили в нее. Похоже, украинским боевикам все равно куда стрелять.

На работу выходить страшно

Тем временем, рынки в городе заполнены, в лучшем случае, на треть. Продавцы боятся выходить на работу. Особенно плачевно выглядит крупнейший в прошлом строительный рынок в районе железнодорожного вокзала Донецка. После удара ВСУ работает лишь пара торговых точек. Большая часть контейнеров опечатана и откроются ли эти торговые точки – неизвестно.

Сейчас самый востребованный товар – плита ДСП. Ею можно забить окно, если лишились стекол. На стандартное окно плита стоит примерно 600 рублей. Но купить можно только в строительных гипермаркетах, которые тоже обстреливают. На рынках этим востребованным товаром и рады бы торговать, да страшно.

На продуктовых рынках также сократился ассортимент и число покупателей. Все больше людей предпочитают ждать во дворах своих домов, когда приедет грузовик, торгующий овощами и фруктами из ящиков, стоящих просто не земле. К таким «передвижным лавкам» настоящие очереди выстраиваются: люди опасаются лишний раз ходить на обстреливаемые рынки.

Люди стоят за водой, не смотря на опасность Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

А вот перспектива получить бесплатную воду у многих пенсионеров перевешивает соображения безопасности. Так у постоянно обстреливаемого железнодорожного вокзала Донецка за бесплатной водой большие очереди. Совсем рядом ночью разорвался украинский снаряд (промах по жилому дому составил около 10 метров), но очередь терпеливо стоит и получает воду.

КОНКРЕТНО

Ведут огонь именно по инфраструктуре

ВСУ продолжают концентрировать артогонь по объектам инфраструктуры. В Киевском районе разбили здание водоканала, на улице Политбойцов повредили котельную, в Калининском и Буденовскиом районах сожгли электроподстанции, тысячи абонентов без света. Никто не знает, проснувшись по утру (если ночью вообще удалось уснуть) – а свет у него будет в этот день?

- Тактика украинских военных понятна: сделать жизнь рядовых жителей ДНР невыносимой, опустошить города и разрушить экономику - рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве. – Ситуация сложная, но у войск союзной коалиции достаточно сил, чтобы сдерживать неприятеля. Увы, пока он стоит рядом с Донецком, Макеевкой, Ясиноватой, Горловкой, Мариупольском направлении - он будет стрелять по мирным городам и стремиться убить как можно больше мирных жителей. Это обыкновенный терроризм. После победы все виновные украинские командиры ответят за свои преступления.

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