ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР: под огнем казались 14 городов и деревень

Последствия обстрела школы в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Ясиноватая, - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка. Повреждены двадцать домов в Петровском, Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Отметим, что противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ 51 раз обстреляли ДНР. Украинские боевики убили трех мирных жителей в Киевском районе Донецка и Ясиноватой. Ранения получили шесть человек в Ворошиловском и Кировском районах Донецка, Верхнеторецком, Андреевке и Светлом.

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