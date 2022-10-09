ВФУ за сутки убили трех и ранили шесть мирных жителей в ДНР

В результате обстрела начался пожар в типографии в Кировском районе Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки убили трех мирных жителей в Киевском районе Донецка и Ясиноватой. Ранения получили шесть человек в Ворошиловском и Кировском районах Донецка, Верхнеторецком, Андреевке и Светлом. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 17 домостроений в Ворошиловском, Куйбышевском, Ленинском, Кировском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Противник выпустил 253 единицы различных боеприпасов, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка. Всего за сутки был зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ.

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