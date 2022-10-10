Обстрел Донецка в ночь на 10 октября: ВСУ ударили по Киевскому району

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В ночь с 9 на 10 октября ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка.

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Артобстрел длился с часу до двух часов ночи. Его результатом стал разрушенный склад-магазин по торговле садово-огородным инвентарем, удобрениями и т.п. Никаких военных объектов на его территории не было, торговля в нем велась еще накануне обстрела.

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Я проснулась от свиста и грохота в 1.30. Люди в соседних домах свет включили. Мы стали собираться в убежище, страшно было, но так и не пошли. Темно, ничего не видно, вдобавок дождь шел, - рассказала «Комсомолке» продавец стройрынка Оксана, который находится неподалеку от места обстрела.

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Школа №56, которая находится совсем рядом, не пострадала.

- В школу не раз попадали, - рассказывает местный житель Василий Семенович. – Она у нас героическая. В Великую отечественную здесь был госпиталь. А в наше время начиная с 2015 года прилеты случаются. Еле стеклить успеваем.

Результаты обстрела 10 октября 2022 Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Школа 56 не пострадала Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

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