Обстрел Донецка в ночь на 10 октября: ВСУ ударили по Киевскому району

Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
В ночь с 9 на 10 октября ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка.
Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Артобстрел длился с часу до двух часов ночи. Его результатом стал разрушенный склад-магазин по торговле садово-огородным инвентарем, удобрениями и т.п. Никаких военных объектов на его территории не было, торговля в нем велась еще накануне обстрела.
Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
- Я проснулась от свиста и грохота в 1.30. Люди в соседних домах свет включили. Мы стали собираться в убежище, страшно было, но так и не пошли. Темно, ничего не видно, вдобавок дождь шел, - рассказала «Комсомолке» продавец стройрынка Оксана, который находится неподалеку от места обстрела.
Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Школа №56, которая находится совсем рядом, не пострадала.
- В школу не раз попадали, - рассказывает местный житель Василий Семенович. – Она у нас героическая. В Великую отечественную здесь был госпиталь. А в наше время начиная с 2015 года прилеты случаются. Еле стеклить успеваем.
Результаты обстрела 10 октября 2022
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Школа 56 не пострадала
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
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