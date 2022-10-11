За прошедшие сутки жертвами обстрелов ВСУ стали два десятка жителей ДНР

Противник подверг обстрелам 5 населенных пунктов Республики. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц (в том числе трое детей) в Киевском районе Донецка, Никитовском и Калининском районах Горловки, Макеевке и Ясиноватой, - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, противник подверг обстрелам 5 населенных пунктов Республики, которые были атакованы из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155,152 и 122 мм, а также минометов. Повреждения получили 15 жилых домостроений и 7 инфраструктурных объектов Республики.

Всего по территории ДНР со стороны ВСУ были выпущены более двух сотен боеприпасов.

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