В Ясиноватой в результате артудара ВСУ ранены восемь мирных жителей

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 10 октября, украинские боевики обстреляли Ясиноватую, ранены восемь мирных жителей. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- В Ясиноватой ранены мальчик 2013 г.р., девочка-подросток 2005 г.р. Мужчины 1960, 1959, 1987 г.р. Женщины 1943, 1989, 1959 г.р., - говорится в сводке.

Ранее сообщалось о четырех раненых жителях Киевского района Донецка и о трех - Горловки.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. В Донецке ранены четыре мирных жителя. Повреждены двадцать домов в Донецке, Старомихайловке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров.

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