Глава ДНР анонсировал прямой эфир по вопросам переходного периода

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем видеобращении в телеграм-канале проанонсировал прямой эфир по вопросам переходного периода.

- Очень много вопросов накопилось с учетом того, что мы стали регионом Российской Федерации. Эти переходные периоды вызывают закономерные вопросы и на них должны быть получены ответы, - сказал Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР назвал одни из самых актуальных – очереди на границе, цены на топливо, продукты питания. Юридические вопросы, касающиеся паспортов и оформления недвижимости.

Денис Пушилин в своем видеообращении пообещал оперативно организовать соответствующий прямой эфир.

- Ответы на накопившиеся вопросы жители получат в кратчайшие сроки, - подчеркнул он.

Для того, чтобы собрать все интересующие людей вопросы будет создан специальный чат-бот.

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