Донецкая вокалистка Юлия Тейбаш: Мой самый дорогой букет - из полевых цветов, который подарили на передовой

Юлия давала концерты под открытым небом и возле разбитого украинскими снарядами Дворца молодежи «Юность». Фото: Архив героини публикации

Донецкая вокалистка Юлия Тейбаш привлекла мое внимание в районе Южного возле точки по продаже российской атрибутики. Лауреат международных фестивалей с 2014 года активно поддерживает Донецкую Народную Республику, выступая с благотворительными концертами и на передовой.

Юлия Тейбаш. Фото: Архив героини публикации

- Даже солнце по-другому светит, - с улыбкой говорит Юлия. – Теперь очень ждем, что, наконец, победим неонацистов и в дальнейшем будем жить мирно и счастливо.

С начала вооруженного конфликта в Донбассе Юлия по зову сердца регулярно выступает в составе концертных бригад на передовой и в госпиталях. Самый первый концерт, в котором она спела для бойцов, был в Первом военном госпитале ДНР осенью 2014-го. Затем она выступила на день ракетных войск и артиллерии в артиллерийской бригаде «Кальмиус».

Юлия Тейбаш выступает в подразделении МВД ДНР «Патриот» 23 февраля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РОМАШКИ С МИННОГО ПОЛЯ

В составе пяти концертных бригад за восемь с половиной лет девушка объездила практически все города и поселки Республики.

С особым трепетом Юлия вспоминает свое выступление с концертной бригадой «Донбасский характер» под Горловкой в августе 2016 года. Певица пела в бригаде радиолокационного слежения. Юлию Тейбаш тронуло, что в финале концерта бойцы подарили ей букет полевых цветов. Ромашки стали еще дороже сердцу, когда она узнала, что их срывали на минном поле.

Юлия Тейбаш и Владимир («Близнец»). Фото: Архив героини публикации

Еще вокалистке запомнилось выступление в легендарной «девятке» под Новоазовском в январе минувшего года. Тогда бойцы легендарного полка дислоцировались на базе отдыха.

- Концертной бригаде «Донбасский характер» предложили спеть прямо на веранде, - вспоминает Юлию Тейбаш. – Я б не выдержала крещенского мороза…

Музыканты пели в казарме, в центре которой стояла буржуйка. На Юлии было концертное платье, туфли.

Несмотря на то, что у певицы есть военная форма, она не любит в ней выступать.

Юлия Тейбаш и Владимир («Близнец»). Фото: Архив героини публикации

- Бойцы хотят, прежде всего, видеть во мне жену, маму, - уверена артистка.

БЕЗ ЮМОРА НА ВОЙНЕ НЕЛЬЗЯ

Летом прошлого года Юлия Тейбаш выступала в Первой славянской бригаде, стаявшей тогда в Комсомольском. Ей предстояло спеть прямо на полигоне, где негде было спрятаться от солнца.

- Я как представила, что буду больше часа стоять на июльской жаре в полдень, так от самой мысли стало не по себе. Но, на свое удивление, справилась с испытанием, - рассказывает вокалистка. - Затем концерт на ура отыграли в расположении самой части и уже вечером было еще одно выступление. В малюсенькой столовой военного госпиталя.

Памятным для Юли стал концерт в интернациональной бригаде «Пятнашка» весной 2015 года. Бойцы, участвовавшие в боях дебальцевского котла, принимали ее тепло. Тогда был переломный момент. Донецкий аэропорт был уже республиканским. А теперь и Дебальцево освободили.

Юлия Тейбаш и Владимир («Близнец»). Фото: Архив героини публикации

Юля говорит, что без юмора на войне нельзя. С бойцами общается на приколе. В шутках чаще всего присутствуют «укропы», которые «вросли» в донбасскую землю, как сорняки. Главное - всегда быть на позитиве!

ЛАВСТОРИ С ДОБРОВОЛЬЦЕМ ИЗ РОССИИ

Юлия Тейбаш была помолвлена с добровольцем из Ростова-на-Дону Владимиром Ноздриным (позывной «Близнец»). Мечтали о детях, собирались расписаться. Но в 2017 году ее любимый человек умер от последствий войны.

Певица рассказала «КП» свою историю любви с российским добровольцем.

- Вова приехал сюда в 2014 году, когда конфликт в Донбассе не касался мирной России, - рассказывает Юлия. - Он не усидел дома, когда по телевизору увидел, как на улицах от снарядов украинской армии гибнут дети и старики. Приехал в Донбасс, чтобы помочь отстоять наш выбор.

Юлия познакомилась с Владимиром в Парке кованных фигур в Донецке в сентябре 2015-го. Там после репетиции во Дворце молодежи «Юность» у нее была деловая встреча с поэтом, с которым был совместный творческий проект.

Юлия Тейбаш и Владимир («Близнец»). Фото: Архив героини публикации

- Я прошла мимо лавочки, на которой сидели двое военных, - вспоминает девушка. - На их шевронах рассмотрела «ГРУ». Про себя подумала: «Разведка. Ребята серьезные - лучше не связываться» (улыбается). Мы только встретились взглядами.

Поэт, с которым у Юлии была встреча, задерживался. Как вдруг к ней на лавочку с обеих сторон подсели двое мужчин.

- Мы к вам с тыла! - начинают они.

- Чем обязана?

- Давайте знакомиться.

- Ну, давайте.

Ребята представились своими позывными. Вместе с Владимиром, на котором были желтые очки (а они Юле бросились в глаза), был еще один доброволец из России Виталий с позывным «Горын». Они предложили девушке попить с ними кофе.

И тут появился поэт. «Близнец» и «Горын» сказали Юле, что подождут ее. А ей было очень интересно, что на самом деле движет добровольцами из России, особенно если их ничего не связывает с Донбассом.

- Я приехал отомстить за погибших детей Донбасса, - объяснил свой приезд «Близнец».

«Горын» оживлено рассказывал захватывающие фронтовые истории. «Близнец» больше отмалчивался. Затем они гуляли в парке Щербакова. Юля весело провела вечер. Новые знакомые провели ее до остановки и посадили на троллейбус.

Юлия Тейбаш с поклонницами. Фото: Архив героини публикации

Уже на следующий день Виталий звонил Юле. А у нее были репетиции и личные дела. На свидание девушка пошла с «Близнецом».

«ВЗЯЛ ЗА РУКУ И БОЛЬШЕ НЕ ОТПУСТИЛ»

- Он прислал всего одно смс, но такое теплое, наполненное комплиментами, что я не устояла и согласилась встретиться в воскресенье, - рассказывает вокалистка.

Они снова встретились в Парке кованных фигур.

- Тогда он взял меня за руку и больше не отпустил, - с ноткой грусти рассказывает Юля.

Владимир исполнил мечту Юлии: научил стрелять из оружия. Он отвез ее в учебный тир и научил обращаться с пулеметом. Вообще, оружием «Близнеца» был РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Но минские договоренности на тот момент запрещали таким бить «укропов».

У «Близнеца» была насыщенная военная жизнь. Юлия очень переживала за него. В паузах они встречались и часто гуляли по бульвару Пушкина. Житель Ростова-на-Дону считал, что Донецк – это лучший город на Земле.

- Его восхищали розы, которых у нас миллион, - говорит Юля. – Вова меня засыпал красными розами.

После победы они собирались жить в Донецке. «Близнец» умер из-за многочисленных контузий. Он не лечился. Дело в том, что его мама умерла от врачебной ошибки. И после этого он ничего не хотел слышать о медиках.

Юля подарила мужу на последний его день рождения песню «Буду я любить тебя всегда». Владимир умер в возрасте Христа.

Досье «КП»

Вокалистка из Донецка Юлия Тейбаш на сцене 23 года. В ее репертуаре эстрада, шансон, лирика, патриотические песни. Юлия выступает не только для военных. Она частая гостья в центрах социального обслуживания ветеранов и пенсионеров, хосписах для онкобольных, интернатах для детей-сирот, домах престарелых и инвалидов и библиотеках. Для бойцов исполняет «Катюшу», «Журавли», песни о любви и верности, о доме, о маме.

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