Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко: С переходом на российские стандарты в Республике введут обязательную страховую медицину

Ольга Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Со вступлением Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации перед ее жителями открылись большие возможности. О текущей ситуации, будущем и оказании медицинских услуг по российским нормативам и стандартам «КП» спросила у советника Главы ДНР по здравоохранению Ольги Долгошапко.

ТОСТЫ ЗА РОДИНУ

- Ольга Николаевна, что для вас воссоединение с Россией?

- Это историческое событие, которого мы ждали с момента распада СССР. Мы всегда хотели вернуться домой. Мы всегда поднимали тосты за нашу единую советскую родину. Мы всегда ощущали себя гражданами одной страны – независимо от того, какие у нас национальности и всегда гордились тем, что мы родом из Советского Союза. Это судьбоносный день для всей России. С этого момента, я уверена, начинается возвращение не только Донбасса, и не только Запорожья и Херсона, но и всех исконно русских земель назад в Российскую Федерацию.

- Знаю, что вас потрясла речь Владимира Путина.

- Речь по этому поводу нашего любимого Президента, которым мы гордимся, и за которым пойдем в огонь и воду, - это высочайший пилотаж. Настолько глобально, глубоко; настолько историческая правда и настолько простым языком Владимир Владимирович объяснил происходящее сейчас всему миру.

Я уверена, что весь мир, замерев и затаив дыхание, слушал эту речь Президента Российской Федерации. Мы ловили каждое слово, боясь что-то пропустить. Там каждая фраза, каждое предложение - это историческая веха и серьезная констатация. Да, Россия за мир! Россия всегда выступала миролюбивым государством! Россия готова, не смотря ни на что, ни на какие зверства, которые чинят наши бывшие сограждане, сейчас ставшие нацистами, сесть за стол переговоров. Но при этом наши территории уже никогда больше не войдут в состав Украины. Это было сказано очень спокойно, но настолько твердо. Слова великого руководителя великой державы!

ПЕРЕХОД К СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ

- Ольга Николаевна, как теперь будут лечить в Республике?

- Все мы, граждане Российской Федерации, имеем право на получение бесплатной медицинской помощи. Жители России получают таковую в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Постепенно и Республика перейдет к такой практике. Каждый из нас: и работающие, и не работающие, и пенсионеры будут иметь полис ОМС. Он выдается с момента рождения ребенка.

В больницах Республики сейчас бойцов спасают во многом за счет гуманитарной поддержки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Согласно этому полису, бесплатная медицинская помощь предоставляется в определенном объеме. Бесплатной является вся неотложная помощь, оперативная, амбулаторная поликлиническая помощь.

Мы прекрасно понимаем, что ни лекарства, ни расходные материалы для операций бесплатными не бывают. Кто-то должен их оплачивать. Обычно страховой фонд страны формируется от отчислений предприятий – как государственных, так и частных. Поэтому необходимо, чтобы полноценно заработала наша экономика, что неизбежно после победы.

- Какие услуги будут платными?

- Дополнительные. Например, если человеку по состоянию здоровья нужно сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ), то ее сделают бесплатно, а если он сам хочет себя проверить, то в таком случае придется заплатить.

ОБОРУДОВАТЬ ЗАНОВО БОЛЬНИЦЫ

- Чего ожидаете от перехода на российские стандарты в здравоохранении?

- Я выражу общее мнение всех медиков Донбасса. Мы с нетерпением ожидаем ремонта больниц, полной замены устаревшего оборудования (диагностического и лечебного). У нас многие больницы, особенно сельские, работают на исчерпавшем свой резерв оборудовании. Так, например, есть рентгеновские аппараты, установленные еще в 60-х годах прошлого столетия.

К сожалению, за все время «незалежности» не было построено новых больниц. А те, что были построены в СССР, практически все нуждаются в капитальном ремонте. Некоторые из них – в аварийном состоянии.

ОБСУДИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

- Что еще необходимо ДНР?

- Еще хотелось бы «помечтать» о строительстве новых больниц, центров… Республика очень нуждается в детском реабилитационном центре. Большом и современном. Поделюсь секретом: эта наша мечта с советником Главы ДНР по правам детей Элеонорой Михайловной Федоренко.

Мы давно уже обсуждаем эту перспективу. И теперь мечта не только наша, но и тысяч родителей (а в ДНР более 6 тысяч детей, которые нуждаются в реабилитации. – Авт.) после победы может воплотиться в реальность.

Собственно говоря, нам не хватает реабилитационных центров и для взрослых. Особенно для людей, пострадавших в результате боевых действий, гражданской войны. Кроме того, нужно модернизировать имеющийся реабилитационный центр для спинальников в Петровском районе Донецка. Это уникального учреждение здравоохранения было построено еще в советские времена.

После всего, что пережили за время гражданской войны, очень нужен будет центр психологической помощи. Количество больных с нарушениями психики резко взросло за время военного конфликта. Нам нужно подготовить специалистов психологов и психотерапевтов. Особенно для работы с детками. Наши дети перенесли такие испытания, которые взрослые не в состоянии вынести. Все это ни могло не отложить отпечатка на детской психике.

Еще жизненно необходим новый центр для гемодиализа. Надеемся, что он появится в самом обозримом будущем. Дело в том, что у нас чуть более двухсот пациентов с почечной недостаточностью сейчас получают процедуру гемодиализа. А в очереди на подключение к аппарату «искусственной почки» стоят еще почти 700 человек. Без пересадки почки или заместительной почечной терапии эти люди умрут.

Планов очень много. Я думаю, что новый министр здравоохранения и его команда уже составили и план первоочередных мероприятий, и на перспективу. Мы разрабатывали перспективный большой стратегический план развития здравоохранения ДНР до 2030 года. Я думаю, что сейчас пришла пора обсудить все эти моменты уже с учетом нормативов и законов Российской Федерации.

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ

- Надеемся, что все это мы преодолеем совместно с нашими коллегами и друзьями из других регионов и субъектов России, - продолжает Ольга Николаевна. - Мы дружим и с учеными из Санкт-Петербурга и Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска - со всей большой нашей необъятной родины.

Я верю, что в самом ближайшем будущем мы сможем победить, восстановить нашу страну. И мы сможем развиваться и делать все, чтобы наши сограждане, как когда-то в Советском Союзе, чувствовали себя уютно, комфортно. Знали, что о них заботятся и никогда не оставят.

Верю, что именно так и будет. Потому что, как сказал наш Президент, мы вместе! А вместе мы - сила!

СПРАВКА «КП»

Ольга Долгошапко больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А в 2014 году, когда началась война, возглавила Первый военный госпиталь Донецкой Народной Республики. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов (акушер-гинеколог – хирургическая специальность).

Ольга Долгошапко была министром здравоохранения ДНР с 3 декабря 2018 года по 12 июля 2020 года. В этот же день Ольга Николаевна назначена Советником Главы Республики по здравоохранению.

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