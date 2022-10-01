Жители ДНР: Воссоединение с Россией - это историческое событие, которого мы ждали с момента распада СССР

ДНР - Россия! Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

Этот день жители Донбасса ждали долгих всемь с половиной лет. Вот, что в ДНР говорят люди о присоедини Республики к России.

Татьяна УДОД, педагог из Макеевки:

Татьяна Удод

- У одного из авторов книг Священного писания, а именно у Соломона есть такие строки: «Всему свое время: время разбрасывать камни и время их собирать». Применительно к нынешнему времени, можно перефразировать: «Было время отдавать Донбасс, теперь его надо возвращать». Потому как все мы уже вкусили любовь своей приемной мамы «Украины», точнее сказать «мачехи». Со всеми вытекающими последствиями. В душе каждого человека, живущего в Донбассе, остался осадок оттого, что по какому-то политическому недоразумению, исконно русские люди, говорящие на русском языке, вдруг стали украинцами, потеряв чувство Родины и вместе с тем чувство защищенности. Как Крым вернулся в родную гавань, так и Донбасс стал частью Русского мира, где «Русский дух и Русью пахнет!»

Ольга ДОЛГОШАПКО, советник Главы ДНР по здравоохранению:

Ольга Долгошапко

- Воссоединение с Россией - это историческое событие, которого мы ждали с момента распада СССР. Мы всегда хотели вернуться домой. Мы всегда поднимали тосты за нашу единую советскую родину. Мы всегда ощущали себя гражданами одной страны – независимо от того, какие у нас национальности и всегда гордились тем, что мы родом из Советского Союза. Это судьбоносный день для всей России. С этого момента, я уверена, начинается возвращение не только Донбасса, и не только Запорожья и Херсона, но и всех исконно русских земель назад в Российскую Федерацию.

Речь по этому поводу нашего любимого президента, которым мы гордимся, и за которым пойдем в огонь и воду, - это высочайший пилотаж. Настолько глобально, глубоко; настолько историческая правда и настолько простым языком Владимир Владимирович объяснил происходящее сейчас всему миру.

Ольга БУЛГАКОВА, праправнучка основателя Донецка Джона Юза:

Ольга Булгакова

- Возвращение Донбасса домой сделает жителей Донецкой Народной Республики счастливыми. Очень рада, что мы снова вместе с нашей большой Родиной – Россией. Уверена, что война теперь закончится быстрее. Сейчас я в декретном отпуске. У меня двое маленьких детей. Хочется растить их в мирном Донецке. Дать хорошее образование. Не переживать за будущее детей.

Галина ЖУРАВЛЕВА, донецкая художница (бывшая военнопленная):

Галина Журавлева

- Донбассовцы сейчас испытывают абсолютное счастье. Мы к этому шли долгие восемь лет. Самый первый референдум был еще в 1991 году, когда распался Советский Союз и люди не хотели в Украину. Он начался со Славянска, потом был Донецк. Самый первый референдум прошел не на всей территории Донбасса (людям тогда не дали возможности проголосовать) и его результатов украинская власть не признала. И вот сейчас сбылась 100-летняя мечта «товарища Артема» Федора Сергеева - российского революционера, основателя Донецко-Криворожской республики. Донбасс всегда был рабочим сердцем России! Макар Мазай, Никита Изотов, Паша Ангелина, Алексей Стаханов, три космонавта, два президента. Дайте нам работать и мы накормим полмира.

Наталья ОКСЕНТЮК, жительница Макеевки:

Наталья Оксентюк

- Эмоции переполняют, я счастлива, наконец-то мы вернулись в свою страну, в нашу Россию. Я Путина боготворю, верю каждому слову, я верю, что все плохое позади, что мы будем жить лучше, лучше и лучше. Мои внуки, родившиеся в войне, наконец-то пойдут в школу, будут расти и развиваться на благо нашей Родины. Мы защищены и морально, и физически, и материально. Мы это заслужили.

Александр КУЧЕРЕНКО, раненый сотрудник Донецкого водоканала:

Александр Кучеренко

- Я лежу в Ожоговом центре Института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) с 6 июня. В это день ВСУ нанесли артудар по главному офису «Воды Донбасса» в Донецке. Врачи сотворили чудо – вытащили меня с того света. Когда здесь я узнал, что мы вернулись домой в Россию, моей радости не было предела! Надеюсь, что Украина перестанет бить по жилым кварталам российского Донецка. Когда Донбасс полностью будет освобожден, сможем восстановить главную водную артерию региона – канал «Северский Донец – Донбасс» и в квартирах миллионов жителей появится вода.

Даниил РОДИН, смог вернуться в родной город Волноваха после ее освобождения:

- На Украине считают, что если у тебя украинский паспорт, то ты украинец, не имеешь право быть русским, говорить на русском, уважать Россию. 8 лет назад была начала карательная война против жителей Донбасса, против нас. Мой отец с самых первых дней решил, что не может стоять в стороне. С автоматом на плече и георгиевской ленточкой на груди он встал на защиту нашей малой родины - Донбасса. Во время дебальцевской операции был в Чернухино, а когда доводилось, рассказывал множества историй о бесчинствах украинских боевиков. Мы окончательно отвернулись от Украины. Когда по истечении 8 лет началась специальная военная операция - мы ликовали. Наш тернистый путь подходит к концу и мы возвращаемся в родное лоно Матушки России

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