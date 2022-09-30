Глава ДНР: Этот день свершился - русские люди воссоединились!

Денис Пушилин заверил, что Донбасс Отчизну не подведет. Фото: ЮГ LIVE

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником выступил со сцены во время митинга-концерта, организованного сегодня на Красной площади Москвы по случаю принятия Россией в свой состав новых территорий.

На Красной площади Москвы прошел митинг-концерт по случаю принятия Россией в свой состав новых территорий. Фото: ЮГ LIVE

- Сказать, что я рад, - ничего не сказать. Долгие восемь с половиной лет мы ждали, верили, надеялись. И вот этот день свершился - русские люди воссоединились, - сказал он.

По словам Дениса Пушилина, Донбасс уже давно, еще с 2014-года, живет по московскому времени. Для здешних жителей Москва всегда была столицей Родины, а Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Рязань - такие же самые русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка или Мариуполь. Теперь этот факт закреплен и де-юре.

- Донбасс Отчизну не подведет! Нам нужна Победа! Россия навсегда! – подчеркнул со сцены Глава ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин поздравил земляков с судьбоносным историческим событием - вхождением Республики в состав РФ и полноценным воссоединением с Россией. От имени всех жителей ДНР он поблагодарил российского президента Владимира Путина за каждый шаг и каждое решение, которые стали фундаментом для восстановления исторической правды и справедливости.

Этот шаг стал фундаментом для восстановления исторической правды и справедливости. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

- Мы дома! Донбасс вернулся в Россию, Россия приросла миллионами своих патриотов. Поздравляю вас, героические мои земляки! - отметил руководитель Республики.

Отметим, сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к РФ четырех новых территорий. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Ранее на этих территориях состоялся референдум по вопросу вхождения в состав России, после чего руководство Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой о присоединении территорий к Российской Федерации.

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