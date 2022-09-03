Глава ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с судьбоносным историческим событием - вхождением Республики в состав РФ

Этот шаг стал фундаментом для восстановления исторической правды и справедливости. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с судьбоносным историческим событием - итогом совместного с Президентом РФ Владимиром Путиным подписания договора о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики стало полноценное воссоединение с Россией.

- Мы дома! Донбасс вернулся в Россию, Россия приросла миллионами своих патриотов. Поздравляю вас, героические мои земляки! - отметил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

От имени всех жителей ДНР Денис Пушилин поблагодарил российского президента Владимира Путина за каждый шаг и каждое решение, которые стали фундаментом для восстановления исторической правды и справедливости.

Напомним, сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к РФ четырех новых территорий. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Ранее на этих территориях состоялся референдум по вопросу вхождения в состав России, после чего руководство Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой о присоединении территорий к Российской Федерации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Полный текст обращения Владимира Путина 30 сентября 2022: Стенограмма выступления

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина 30 сентября 2022 года (подробнее)