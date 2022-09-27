Как в ДНР проходит голосование на избирательных участках на референдуме о присоединении к России

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня в Донецкой Народной Республике стартовал пятый, заключительный, день референдума о присоединении к России. Голосование проходит на 450 подготовленных для этого стационарных участках. Они приступили к работе с 8:00.

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

На открытии одного из таких участков, расположенном в Ворошиловском районе Донецка, побывал корреспондент «КП».

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Здесь в первые же минуты открытия участка собралась очередь в несколько сотен человек.

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Голосование проходит организованно - на участке установлены кабинки и урны для голосования, работают члены участковой комиссии. Желающих отдать свой голос только прибавляется.

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, в Донецкой Народной Республике фиксировали повышенную активность жителей в первый день же голосования на референдуме о присоединении к РФ. По сообщениям участковых комиссий, население проявляет большой интерес к событию.

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

По итогам четырех дней явка избирателей составила 86,89 процента. На территории Республики проголосовали более 1 миллиона 480 тысяч человек, на зарубежных участках - более 410 тысяч. Лидерами голосования стали столица - Донецк (Буденовский, Пролетарский, Ленинский районы и Моспино) - 96,40%, а также города Докучаевск - 95,74% и Харцызск - 95,10%.

В ДНР проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Сообщается также, что в ДНР приняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности жителей во время референдума. Все силовые ведомства Республики работают в усиленном режиме.

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