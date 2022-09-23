В ДНР фиксируют повышенную активность жителей в первый день голосования на референдуме о присоединении к РФ

Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях, а в последний день откроются избирательные участки Фото: Иван ЖИЛЯК

Референдум по вопросу вхождения ДНР в состав России начался штатно, все избирательные комиссии приступили к своей работе в срок. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.

- Все участки открылись в установленное время, все мобильные группы уже поехали по своим маршрутам, - заявил он.

По словам Высоцкого, население проявляет большой интерес к происходящему событию.

- Исходя из того, что сообщают наши коллеги из участковых комиссий, на маршрутах наблюдается повышенное внимание, повышенный интерес к этому событию, - отметил Глава ЦИК.

Напомним, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках стартовал референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Он пройдет с 23 по 27 сентября во всех городах и районах республик. Четыре дня с 8 утра по 8 вечера голосование будет проводиться на придомовых территориях. А 27 сентября продолжится на избирательных участках, которые будут также работать с 8:00 до 20:00.

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