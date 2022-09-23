В ДНР и ЛНР стартовал референдум о присоединении к России

Количество бюллетеней равно количеству лиц, которые могут проголосовать на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой и Луганской Народных Республиках стартовал референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Члены участковых избирательных комиссий выдвинулись на места голосования, получив дополнительные списки избирателей и ящики для голосования.

Напомним, референдум пройдет с 23 по 27 сентября во всех городах и районах народных республик. Четыре дня с 8 утра по 8 вечера голосование будет проходить на придомовых территориях. Для этого члены участковых комиссий выедут по маршрутам, построенным на основании списков избирателей. А 27 сентября голосование продолжится на избирательных участках, которые, по предварительным данным, будут также работать с 8:00 до 20:00.

При этом четвертый и пятый дни в ДНР объявлены выходными. В ЛНР выходным будет только пятый из выделенных под референдум дней. В школах на время проведения референдума объявлены каникулы.

Участвовать в референдуме смогут граждане, достигшие на последний день голосования 18 лет. Исключение составляют лица, признанные судом недееспособными.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Референдум в ДНР о присоединении к России: В Республике заявили о 100-процентной готовности к голосованию

Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список участников на референдум в ДНР о присоединении к России (подробнее).