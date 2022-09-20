В школах ЛНР с 22 по 29 сентября объявили каникулы из-за проведения референдума

Учебный процесс скорректируют с учетом новых обстоятельств Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганской Народной Республике установили каникулы в школах с 22 по 29 сентября. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Глава Республики Леонид Пасечник.

Уточняется, что решение было принято в связи с проведением референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав России.

- Министерству образования и науки Луганской Народной Республики и администрациям городов и / или районов Луганской Народной Республики установить в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики в период с 22.09.2022 по 28.09.2022 каникулы в связи с проведением референдума на территории Луганской Народной Республики о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации, - сказано в тексте документа.

Напомним, ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом утвердил в Республике выходным днем 27 сентября. Причина та же - проведение референдума о присоединении к РФ.

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