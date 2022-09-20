В ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными днями в связи с проведением референдума

Республики Донбасса будут решать дальнейшую судьбу региона с 23 по 27 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года объявлены выходными днями. Соответствующий указ подписал Глава Республики Денис Пушилин.

Напомним, что предстоящие понедельник и вторник - это четвертый и пятый дни голосования на референдуме о вхождении ДНР в состав России. Напомним, республики Донбасса будут решать дальнейшую судьбу региона с 23 по 27 сентября.

Указ уже вступил в законную силу.

Тем временем Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом утвердил в ЛНР выходным днем 27 сентября. Причина та же - проведение референдума о присоединении к РФ.

- …в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходным днем в Луганской Народной Республике 27 сентября 2022 года, - сказано в тексте документа.

Указ также вступил в силу.

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