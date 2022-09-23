В ДНР приняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности жителей во время референдума

Силовые структуры переведены на усиленный вариант несения службы. Фото: МВД ДНР
В Донецкой Народной Республике все силовые ведомства перевели на усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей во время проведения референдума. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.
- Приняты беспрецедентные меры безопасности, в усиленном режиме работают все силовые ведомства для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и волеизъявления, - заявил он.
По словам Главы ЦИК, на референдуме также работают наблюдатели из многих стран.
- Нам скрывать нечего - процесс голосования абсолютно открытый, - подчеркнул Владимир Высоцкий.
Напомним, ранее жителям ДНР пояснили, что они вправе сами выбрать для себя самый удобный и безопасный вариант участия в референдуме. Проголосовать не сложно: в период с 23 по 26 сентября с 8 до 20 часов представители ЦИК ДНР посетят граждан на придомовых территориях или дома, а 27 сентября можно будет посетить избирательный участок самостоятельно.
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