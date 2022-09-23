Председатель Народного Совета ДНР о референдуме по вхождению в состав России: «Проголосовать не сложно»

Спикер парламента Республики Владимир Бидевка пояснил принцип проведения голосования в эти дни. Фото: пресс-служба НС ДНР

В ближайшие пять дней жителям ДНР предстоит принять участие в очень важном событии - долгожданном референдуме о вступлении Республики в состав России. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка, который пояснил принцип проведения голосования в эти дни.

По его словам, процесс несложный - жители Республики вправе сами выбрать для себя удобный и безопасный вариант.

- Проголосовать не сложно: в период с 23 по 26 сентября с 8 до 20 часов представитель ЦИК ДНР посетит вас на придомовой территории или дома, 27 сентября можно посетить избирательный участок самостоятельно. Какой из вариантов самый удобный и безопасный - выбирать только вам, но возможность высказать свое мнение будет у каждого жителя Донецкой Народной Республики, - подчеркнул спикер парламента.

По мнению Владимира Бидевки, жители Донбасса слишком многое пережили, чтобы в этот час их мог кто-то напугать.

- Мы заслужили сегодня сказать свое окончательное слово! И мы скажем его несмотря ни на что! Никто, ничто этого права у нас не отнимет! Донбасс должен вернуться домой, в Россию. Сделаем это вместе! - заявил он.

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