Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней голосования составила почти 87 процентов

Жители ДНР активно участвуют в референдуме. Фото: ТГ/Кулемзин

Явка по итогам четырех дней голосования на референдуме по воссоединению ДНР с Россией достигла 86,89%. Об этом сегодня заявил на брифинге в Донецке председатель ЦИК Республики Владимир Высоцкий.

- За четыре дня явка в ДНР составила 86,89%. На территории Республики проголосовали 1 480 905 человек, на зарубежных участках — 411 962, — сказал Высоцкий.

Передовики голосования в ДНР: Донецк (Буденовский, Пролетарский, Ленинский районы и Моспино) - 96.40%, Докучаевск - 95.74% и Харцызск - 95.10%.

Напомним, референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации проводится с 23 по 27 сентября. сегодня завершился этап выездного голосования. Завтра, 27 сентября, голосование будет проходить только на избирательных участках. В Республике откроются 450 подготовленных стационарных участков.

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