Как после референдума будет проходить адаптация ДНР и ЛНР в качестве регионов России

Жители Донбасса голосуют за свое будущее в составе России. Фото: ТГ/Кулемзин

ДНР в случае вхождения в состав России по результатам референдума сможет оперативно интегрироваться в российское пространство. Об этом сегодня ДАН заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Какое-то время это займет, безусловно. Но мы же не сидели на месте, вопросами законодательной интеграции в рамках межпарламентского взаимодействия Госдумы занимались. Поэтому я думаю, что синхронизация законодательства пройдет быстро, а интеграция социально-экономическая — она де-факто уже состоялась, на примере работы строительного комплекса Минобороны, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов. Я думаю, что все это будет оперативно, — сказал Турчак.

Он добавил, что в первую очередь нужно будет урегулировать работу органов МВД Республики и налоговой службы.

Тем временем председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал о дальнейшей работе по гармонизации законодательства Республики с российским в случае положительного исхода референдума о вхождении в состав России.

- Для нас это не новый вопрос. Примерно с 2016 года мы начали работу по синхронизации, а затем гармонизации нашего законодательства с законодательством Российской Федерации. На сегодня ряд законов очень похожи на российские. Если конкретно, это Гражданский кодекс, Земельный кодекс и многие другие основополагающие законы, которые гармонизированы с законодательством России, - сказал спикер парламента.

Он отметил, что в целом в работе Народный Совет всегда придерживался ориентира на российскую систему права. Поэтому парламент готов в самые сжатые сроки войти в русло российского правового поля.

Напомним, что сегодня начался заключительный день выездного голосования на референдуме о вхождении ДНР в состав России. На этом этапе люди голосуют вне участков — на придомовых территориях и в домовладениях. Во вторник откроются 450 подготовленных стационарных участков по всей Республике.

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