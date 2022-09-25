В ДНР за три дня явка на референдуме составила более 77 процентов, а в ЛНР – почти 80 процентов

Для жителей Донбасса - референдум - больше, чем праздник. Следующим не менее важным мероприятием для них может стать трибунал над неонацистами. Фото: Телеграм главы администрации города Донецка Алексея Кулемзина

На референдуме о присоединении ДНР к России явка за три дня составила 77,12 процентов, а в ЛНР – почти 80 процентов.

- У меня дрожит сердце, но цифры говорят о том, что референдум состоялся. Больше 1 миллиона избирателей, или почти 80 процентов от общего количества внесенных в списки для голосования, приняли участие в референдуме о присоединении ЛНР к России за три дня, - сказала председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

Международных наблюдателей впечатлила высокая явка жителей Донбасса и их мотивированность.

- Когда мы приехали в Ростов-на-Дону на избирательный участок, там было столько людей, такая очередь, что я подумала, что это какой-то конгресс, но оказалось, что это люди, которые хотят проголосовать, и они стоят в очереди, - отметила наблюдатель из Венесуэлы, член правления некоммерческой организации по наблюдению за выборами «Социальный проект» Ханлисберт Веласко.

Подобное она увидела и в ДНР.

- На многих избирательных участках мы видели, что люди приходят туда не просто положить бюллетень, они фотографируются там семьей, общаются и не спешат уходить, - рассказала Веласко.

Писатель из ФРГ Патрик Вааб подтвердил наблюдения своей коллеги. Все опрошенные им люди выступают за присоединение Донбасса к России.

- Не было ни одного человека, который бы сказал: «Я хочу в Украину», - сказал он.

Отметим, что 25 сентября в Горловке обстрелами ВСУ ранены двое представителей избиркома референдума. Мэр Горловки Иван Приходько назвал труд членов комиссий героическим.

Также стало известно, что МГБ ДНР предотвратило попытку теракта со стороны спецслужб Украины во время референдума. Диверсанты задержаны и дают показания.

Референдум будет идти по 27 сентября включительно. Одновременно плебисцит проходит в Херсонской и Запорожской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддержит волю людей.

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