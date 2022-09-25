Третий день референдума в ДНР: преодолен символический «экватор»

Данное голосование - историческое событие Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Воскресенье, 25 сентября, третий день референдума в Донецке ознаменовался сильным ветром и ранним обстрелом ВСУ. Стрелять украинские артиллеристы начали после шести утра.

Однако своей цели сорвать волеизъявление граждан они не добились: быстрым шагом, держась вдоль домов, но уже в начале девятого члены избиркомов выдвинулись для обеспечения голосования.

- Мы просто делаем то, что должны, - коротко, но емко ответила на вопрос, не страшно ли ей, член избиркома по Киевскому району Донецка Валентина.

Опасность для жизни участников референдума отнюдь не преувеличение: к вечеру 25 сентября стало известно, что огнем ВСУ в Горловке ранен мужчина из участковой избирательной комиссии.

- Члены участковых избирательных комиссий осуществляют обход по своим участкам, чтобы жители города смогли безопасно проголосовать дома. Это героический труд, который, к сожалению, в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских карателей сопряжен с риском для жизни, — констатировал мэр Горловки Иван Приходько.

Впрочем, попытки сорвать референдум уже мало что изменят: как сообщили в ЦИК, по итогам двух дней явка в ДНР превысила 50%, т.е. преодолен символический экватор. Наблюдатели не фиксируют нарушений в ходе голосования.

Отметим также, что МГБ ДНР предотвратило попытку теракта со стороны спецслужб Украины во время референдума. Диверсанты задержаны и дают показания.

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