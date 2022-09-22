Референдум в ДНР о присоединении к России: В Республике заявили о 100-процентной готовности к голосованию

Количество бюллетеней равно количеству лиц, которые могут проголосовать на участках Фото: Иван ЖИЛЯК

Референдум в ДНР о присоединении к России стартует с завтрашнего дня - 23 сентября, и продлится по 27 сентября включительно. Для этого в Республике уже отпечатали 1,5 миллиона бюллетеней - ровно по количеству лиц, которые могут проголосовать на участках.

Окончательный список участников референдума сегодня утвердила Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава комиссии Владимир Высоцкий.

- На данный момент все списки участников референдума уже сформированы. В них находится более 1,5 миллиона участников. Сюда не включены те лица, которые принимают участие в голосовании на территории РФ, - отметил он.

По словам руководителя ЦИК, с 23 по 26 сентября с 8 утра по 8 вечера голосование будет проходить на придомовых территориях. Для этого члены участковых комиссий выедут по маршрутам, построенным на основании списков избирателей. А 27 сентября голосование продолжится на избирательных участках, которые, по предварительным данным, будут также работать с 8:00 до 20:00.

Четыре дня голосование будет проводиться за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях, и один день - в помещениях участковых комиссий референдума Фото: Олег УКЛАДОВ

- По поводу окончания времени голосования - оно может быть изменено. Мы будем смотреть на ситуацию с безопасностью, - заявил Владимир Высоцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР заявили о 100-процентной готовности к проведению референдума. Всего на территории Донецкой Народной Республики в эти дни будут работать более 450 участков.

Тем временем в ЦИК представили образец бюллетеней для голосования на референдуме по вопросу присоединения к Российской Федерации. Он содержит один вопрос, подразумевающий два варианта ответа.

В ЦИК представили образец бюллетеней для голосования на референдуме о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

После того, как избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов.

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