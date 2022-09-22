В ДНР заявили о 100-процентной готовности к проведению референдума

Референдум по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября
Фото: Иван ЖИЛЯК
Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению референдума о присоединении к России. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий
- Готовность нашей избирательной системы к референдуму - 100 процентов. Мы готовы, - проинформировал он.
Уточняется, что сегодня глава ЦИК вместе с членом комиссии Александром Черниковым совершили объезд избирательных участков, которые расположены в Донецке.
Как сообщили в ДАН, они посетили участковую комиссию в Буденновском районе столицы. Там уже установлены кабинки и урны для голосования. Во время своего визита представители ЦИК пообщались с сотрудниками данного участка.
Отметим, что всего на территории Донецкой Народной Республики в дни референдума будут работать более 450 участков. Для его проведения уже отпечатаны более 1,5 миллиона бюллетеней.
Напомним, референдум по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября.
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