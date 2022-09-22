В ДНР откроют более 450 участков для голосования на референдуме о присоединении к РФ

Четыре дня голосование будет проводиться за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях, и один день - в помещениях участковых комиссий референдума
Фото: Олег УКЛАДОВ
На территории ДНР откроют более 450 избирательных участков для голосования на предстоящем референдуме о присоединении к России. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.
Он отметил, что все участки уже подготовлены и полностью готовы к работе.
- Все наши участки готовы на 100 процентов, все люди мотивированы, все оборудование готово, бюллетени на участках находятся. Ждем начала голосования. Более 450 участков по территории Республики готовы, - сообщил глава ЦИК.
Напомним, референдум по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Четыре дня голосование будет проводиться за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях. И один день - в помещениях участковых комиссий референдума. Такой механизм голосования продиктован стремлением обеспечить максимальную безопасность для граждан ДНР в условиях непрекращающихся обстрелов.
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